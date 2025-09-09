Грант Молдови для відновлення екосистем Дністра

Річка Дністер в Молдові. Фото: Презинтура Республіки Молдова

Республіка Молдова отримає грант на відновлення важливої для Одещини річки Дністер. Кошти підуть на проєкт "Відновлення екосистем для запобігання забрудненню моря". Проєкт реалізують у 2026–2030 роках під керівництвом національних екологічних служб.

Про це повідомили в парламенті Республіки Молдови.

Що передбачає проєкт

Гарант у 7,9 млн доларів отримають завдяки угоді з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Гроші спрямують на розширення практик сталого управління ландшафтами в басейні річки Дністер. Проєкт "Відновлення екосистем для запобігання забрудненню моря" передбачає відновлення лісових і водних екосистем, підвищення стійкості громад до змін клімату та зменшення забруднення водойм.

Очікується, що він покращить якість життя жителів прилеглих територій, забезпечить їх природними ресурсами та створить нові робочі місця. Реалізацією проєкту займатиметься Національне управління з реалізації екологічних проєктів у координації з Міністерством охорони довкілля та Міністерством фінансів. Підписання грантової угоди планується найближчим часом, після чого почнеться підготовка до запуску робіт.

