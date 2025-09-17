Видео
Одесса Застройка Куяльника на Одесчине — в нацпарке опровергли слухи

Застройка Куяльника на Одесчине — в нацпарке опровергли слухи

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 17:34
Застройка Куяльницкого лимана - официально опровергли слухи
Куяльницкий лиман в Одесской области. Фото: Нацпарк "Куяльницкий"

Скандал вокруг возможного строительства на территории Куяльницкого лимана в Одессе оказался фейком. Руководство нацпарка заявило, что никаких разрешений на застройку водоема или прибрежной территории не выдавалось, а природная зона находится под охраной.

Об этом рассказал директор нацпарка Куяльницкий Александр Шестун.

Читайте также:

Скандал с застройкой

В одесских медиа появились сообщения о якобы больших планах застройки территории Куяльницкого лимана. По словам руководства Национального природного парка "Куяльницкий", эта информация не соответствует действительности. И отметили, что никаких проектов по застройке лимана не существует, и такие планы никогда не обсуждались. Территория является природоохранной зоной, а значит, любая масштабная застройка там запрещена.

Что говорят в СМИ

Первопричиной громких слухов стали давние опасения общественности, ведь лиман расположен в пределах Одессы, и большая часть национального парка входит в одесскую агломерацию. В СМИ отмечают, что еще до полномасштабной войны лоббировались крупные строительные проекты, которые предусматривали масштабную застройку прибрежной зоны Куяльника. А сейчас распространение информации о "спасительных" мерах для лимана может стать прикрытием для будущего строительства.

Напомним, мы писали, что одесситы собирают соль, чтобы спасти Куяльницкий лиман. Также неравнодушные создали петицию, о спасении лимана.

