Застройка Куяльницкого лимана - официально опровергли слухи

Куяльницкий лиман в Одесской области. Фото: Нацпарк "Куяльницкий"

Скандал вокруг возможного строительства на территории Куяльницкого лимана в Одессе оказался фейком. Руководство нацпарка заявило, что никаких разрешений на застройку водоема или прибрежной территории не выдавалось, а природная зона находится под охраной.

Об этом рассказал директор нацпарка Куяльницкий Александр Шестун.

Реклама

Читайте также:

Скандал с застройкой

В одесских медиа появились сообщения о якобы больших планах застройки территории Куяльницкого лимана. По словам руководства Национального природного парка "Куяльницкий", эта информация не соответствует действительности. И отметили, что никаких проектов по застройке лимана не существует, и такие планы никогда не обсуждались. Территория является природоохранной зоной, а значит, любая масштабная застройка там запрещена.

Что говорят в СМИ

Первопричиной громких слухов стали давние опасения общественности, ведь лиман расположен в пределах Одессы, и большая часть национального парка входит в одесскую агломерацию. В СМИ отмечают, что еще до полномасштабной войны лоббировались крупные строительные проекты, которые предусматривали масштабную застройку прибрежной зоны Куяльника. А сейчас распространение информации о "спасительных" мерах для лимана может стать прикрытием для будущего строительства.

Напомним, мы писали, что одесситы собирают соль, чтобы спасти Куяльницкий лиман. Также неравнодушные создали петицию, о спасении лимана.