Забудова Куяльницького лиману — офіційно спростували чутки

Куяльницький лиман на Одещині. Фото: Нацпарк "Куяльницький"

Скандал навколо можливого будівництва на території Куяльницького лиману в Одесі виявився фейком. Керівництво нацпарку заявило, що жодних дозволів на забудову водойми чи прибережної території не видавалося, а природна зона перебуває під охороною.

Про це розповів директор нацпарку Куяльницький Олександр Шестун.

Скандал із забудовою

В одеських медіа з’явилися повідомлення про нібито великі плани забудови території Куяльницького лиману. За словами керівництва Національного природного парку "Куяльницький", ця інформація не відповідає дійсності. Та наголосили, що жодних проєктів із забудови лиману не існує, і такі плани ніколи не обговорювалися. Територія є природоохоронною зоною, а отже, будь-яка масштабна забудова там заборонена.

Що кажуть у ЗМІ

Першопричиною гучних чуток стали давні побоювання громадськості, адже лиман розташований у межах Одеси, і більша частина національного парку входить до одеської агломерації. У ЗМІ зазначають, що ще до повномасштабної війни лобіювалися великі будівельні проєкти, які передбачали масштабну забудову прибережної зони Куяльника. А наразі поширення інформації про "рятівні" заходи для лиману може стати прикриттям для майбутнього будівництва.

Нагадаємо, ми писали, що одесити збирають сіль, щоб врятувати Куяльницький лиман. Також небайдужі створили петицію, про порятунок лиману.