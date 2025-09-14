Куяльницький лиман — толока з порятунку унікальної водойми

Люди збирають сіль на Куяльницькому лимані. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

У Куяльницькому національному природному парку відбулася незвична толока. Десятки волонтерів вийшли рятувати унікальний лиман, який щороку міліє й ризикує зникнути. Люди вручну збирали сіль із берегів, щоб водойма знову могла "дихати" і дарувати свої цілющі властивості.

Про це повідомили в Національному природному парку "Куяльницький".

Толока на Куяльницькому лимані

Толока відбулася у п’ятницю, 12 вересня. Небайдужі одесити та мешканці області зібралися на толоку в Куяльницькому національному природному парку. Акцію організували, аби врятувати легендарний Куяльницький лиман, відомий на всю країну своїми лікувальними грязями та ропою.

Зібрана сіль на Куяльницькому лимані. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Люди збирають сіль на берегах Куяльницького лиману Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Одесити вийшли допомогти врятувати Куяльницький лиман. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Куяльницький лиман стрімко міліє

Зазначимо, в останні роки водойма стрімко міліє через кліматичні зміни та нестачу прісної води, яка раніше надходила з річки Великий Куяльник. Додатково на ситуацію впливають посушливі літа та надмірне випаровування. Через це унікальний лиман опинився на межі зникнення.

Діти граються на березі Куяльницбкого лиману. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Люди під час толоки на Куяльницькому лимані. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Зібрана сіль на березі лиману. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Під час толоки учасники збирали сіль, яка осіла на берегах, адже надмірні нашарування солі заважають природним процесам. Щоб робота була не лише корисною, а й символічною, організатори провели обряди "звільнення" лиману від надлишків солі.

Зміління Куяльницького лиману. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Люди збирають сіль. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Солоні береги Куяльницького лиману. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Що відомо про цілющі властивості Куяльницького лиману

Куяльницький лиман — природне диво Одещини. Його ропа та грязі використовуються у медичних процедурах десятиліттями. Вони допомагають при хворобах опорно-рухового апарату, дерматологічних проблемах та навіть у відновленні після травм.

Люди проводять обряд на Куяльницькому лимані. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Куяльницький лиман на Одещині. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Сіль відкололася у вигляді серця. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Нагадаємо, небайдужі громадяни створили петицію і вимагають врятувати Куяльницький лиман та зберегти його екологічну та економічну цінність. Також ми повідомляли, що у Національному парку "Тузлівські лимани" вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився.