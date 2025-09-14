Куяльницький лиман — толока з порятунку унікальної водойми

Щоб врятувати Куяльницький лиман, одесити збирають сіль — фото
У Куяльницькому національному природному парку відбулася незвична толока. Десятки волонтерів вийшли рятувати унікальний лиман, який щороку міліє й ризикує зникнути. Люди вручну збирали сіль із берегів, щоб водойма знову могла "дихати" і дарувати свої цілющі властивості.
Про це повідомили в Національному природному парку "Куяльницький".
Толока на Куяльницькому лимані
Толока відбулася у п’ятницю, 12 вересня. Небайдужі одесити та мешканці області зібралися на толоку в Куяльницькому національному природному парку. Акцію організували, аби врятувати легендарний Куяльницький лиман, відомий на всю країну своїми лікувальними грязями та ропою.
Куяльницький лиман стрімко міліє
Зазначимо, в останні роки водойма стрімко міліє через кліматичні зміни та нестачу прісної води, яка раніше надходила з річки Великий Куяльник. Додатково на ситуацію впливають посушливі літа та надмірне випаровування. Через це унікальний лиман опинився на межі зникнення.
Під час толоки учасники збирали сіль, яка осіла на берегах, адже надмірні нашарування солі заважають природним процесам. Щоб робота була не лише корисною, а й символічною, організатори провели обряди "звільнення" лиману від надлишків солі.
Що відомо про цілющі властивості Куяльницького лиману
Куяльницький лиман — природне диво Одещини. Його ропа та грязі використовуються у медичних процедурах десятиліттями. Вони допомагають при хворобах опорно-рухового апарату, дерматологічних проблемах та навіть у відновленні після травм.
Нагадаємо, небайдужі громадяни створили петицію і вимагають врятувати Куяльницький лиман та зберегти його екологічну та економічну цінність. Також ми повідомляли, що у Національному парку "Тузлівські лимани" вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився.
Читайте Новини.LIVE!