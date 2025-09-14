Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Щоб врятувати Куяльницький лиман, одесити збирають сіль — фото

Щоб врятувати Куяльницький лиман, одесити збирають сіль — фото

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 14:11
Куяльницький лиман — толока з порятунку унікальної водойми
Люди збирають сіль на Куяльницькому лимані. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

У Куяльницькому національному природному парку відбулася незвична толока. Десятки волонтерів вийшли рятувати унікальний лиман, який щороку міліє й ризикує зникнути. Люди вручну збирали сіль із берегів, щоб водойма знову могла "дихати" і дарувати свої цілющі властивості.

Про це повідомили в Національному природному парку "Куяльницький".

Реклама
Читайте також:

Толока на Куяльницькому лимані

Толока відбулася у п’ятницю, 12 вересня. Небайдужі одесити та мешканці області зібралися на толоку в Куяльницькому національному природному парку. Акцію організували, аби врятувати легендарний Куяльницький лиман, відомий на всю країну своїми лікувальними грязями та ропою.

Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 10
Зібрана сіль на Куяльницькому лимані. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 11
Люди збирають сіль на берегах Куяльницького лиману Фото: Національний природний парк "Куяльницький"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 2
Одесити вийшли допомогти врятувати Куяльницький лиман. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Куяльницький лиман стрімко міліє

Зазначимо, в останні роки водойма стрімко міліє через кліматичні зміни та нестачу прісної води, яка раніше надходила з річки Великий Куяльник. Додатково на ситуацію впливають посушливі літа та надмірне випаровування. Через це унікальний лиман опинився на межі зникнення.

Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 8
Діти граються на березі Куяльницбкого лиману. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 4
Люди під час толоки на Куяльницькому лимані. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 3
Зібрана сіль на березі лиману. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Під час толоки учасники збирали сіль, яка осіла на берегах, адже надмірні нашарування солі заважають природним процесам. Щоб робота була не лише корисною, а й символічною, організатори провели обряди "звільнення" лиману від надлишків солі.

Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 5
Зміління Куяльницького лиману. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 9
Люди збирають сіль. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 6
Солоні береги Куяльницького лиману. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Що відомо про цілющі властивості Куяльницького лиману

Куяльницький лиман — природне диво Одещини. Його ропа та грязі використовуються у медичних процедурах десятиліттями. Вони допомагають при хворобах опорно-рухового апарату, дерматологічних проблемах та навіть у відновленні після травм.

Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 1
Люди проводять обряд на Куяльницькому лимані. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 7
Куяльницький лиман на Одещині. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 12
Сіль відкололася у вигляді серця. Фото: Національний природний парк "Куяльницький"

Нагадаємо, небайдужі громадяни створили петицію і вимагають врятувати Куяльницький лиман та зберегти його екологічну та економічну цінність. Також ми повідомляли, що у Національному парку "Тузлівські лимани" вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився.

Одеса природа Одеська область Новини Одеси сіль засуха
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації