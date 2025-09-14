Куяльницкий лиман - толока по спасению уникального водоема

Люди собирают соль на Куяльницком лимане. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

В Куяльницком национальном природном парке состоялась необычная толока. Десятки волонтеров вышли спасать уникальный лиман, который ежегодно мелеет и рискует исчезнуть. Люди вручную собирали соль с берегов, чтобы водоем снова мог "дышать" и дарить свои целебные свойства.

Об этом сообщили в Национальном природном парке "Куяльницкий".

Реклама

Читайте также:

Толока на Куяльницком лимане

Толока состоялась в пятницу, 12 сентября. Неравнодушные одесситы и жители области собрались на субботник в Куяльницком национальном природном парке. Акцию организовали, чтобы спасти легендарный Куяльницкий лиман, известный на всю страну своими лечебными грязями и рапой.

Собранная соль на Куяльницком лимане. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Люди собирают соль на берегах Куяльницкого лимана Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Одесситы вышли помочь спасти Куяльницкий лиман. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Куяльницкий лиман стремительно мелеет

Отметим, в последние годы водоем стремительно мелеет из-за климатических изменений и недостатка пресной воды, которая ранее поступала из реки Большой Куяльник. Дополнительно на ситуацию влияют засушливые лета и чрезмерное испарение. Из-за этого уникальный лиман оказался на грани исчезновения.

Дети играют на берегу Куяльницкого лимана. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Люди во время толоки на Куяльницком лимане. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Собранная соль на берегу лимана. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Во время толоки участники собирали соль, которая осела на берегах, ведь чрезмерные наслоения соли мешают естественным процессам. Чтобы работа была не только полезной, но и символической, организаторы провели обряды "освобождения" лимана от излишков соли.

Смеление Куяльницкого лимана. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Люди собирают соль. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Соленые берега Куяльницкого лимана. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Что известно о целебных свойствах Куяльницкого лимана

Куяльницкий лиман — природное чудо Одесской области. Его рапа и грязи используются в медицинских процедурах десятилетиями. Они помогают при болезнях опорно-двигательного аппарата, дерматологических проблемах и даже в восстановлении после травм.

Люди проводят обряд на Куяльницком лимане. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Куяльницкий лиман в Одесской области. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Соль откололась в виде сердца. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Напомним, неравнодушные граждане создали петицию и требуют спасти Куяльницкий лиман и сохранить его экологическую и экономическую ценность. Также мы сообщали, что в Национальном парке "Тузловские лиманы" впервые за много лет высохли малые реки и водохранилища, а уровень больших лиманов резко снизился.