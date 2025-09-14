Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Чтобы спасти Куяльницкий лиман, одесситы собирают соль — фото

Чтобы спасти Куяльницкий лиман, одесситы собирают соль — фото

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 14:11
Куяльницкий лиман - толока по спасению уникального водоема
Люди собирают соль на Куяльницком лимане. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

В Куяльницком национальном природном парке состоялась необычная толока. Десятки волонтеров вышли спасать уникальный лиман, который ежегодно мелеет и рискует исчезнуть. Люди вручную собирали соль с берегов, чтобы водоем снова мог "дышать" и дарить свои целебные свойства.

Об этом сообщили в Национальном природном парке "Куяльницкий".

Реклама
Читайте также:

Толока на Куяльницком лимане

Толока состоялась в пятницу, 12 сентября. Неравнодушные одесситы и жители области собрались на субботник в Куяльницком национальном природном парке. Акцию организовали, чтобы спасти легендарный Куяльницкий лиман, известный на всю страну своими лечебными грязями и рапой.

Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 10
Собранная соль на Куяльницком лимане. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 11
Люди собирают соль на берегах Куяльницкого лимана Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 2
Одесситы вышли помочь спасти Куяльницкий лиман. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Куяльницкий лиман стремительно мелеет

Отметим, в последние годы водоем стремительно мелеет из-за климатических изменений и недостатка пресной воды, которая ранее поступала из реки Большой Куяльник. Дополнительно на ситуацию влияют засушливые лета и чрезмерное испарение. Из-за этого уникальный лиман оказался на грани исчезновения.

Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 8
Дети играют на берегу Куяльницкого лимана. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 4
Люди во время толоки на Куяльницком лимане. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 3
Собранная соль на берегу лимана. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Во время толоки участники собирали соль, которая осела на берегах, ведь чрезмерные наслоения соли мешают естественным процессам. Чтобы работа была не только полезной, но и символической, организаторы провели обряды "освобождения" лимана от излишков соли.

Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 5
Смеление Куяльницкого лимана. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 9
Люди собирают соль. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 6
Соленые берега Куяльницкого лимана. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Что известно о целебных свойствах Куяльницкого лимана

Куяльницкий лиман — природное чудо Одесской области. Его рапа и грязи используются в медицинских процедурах десятилетиями. Они помогают при болезнях опорно-двигательного аппарата, дерматологических проблемах и даже в восстановлении после травм.

Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 1
Люди проводят обряд на Куяльницком лимане. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 7
Куяльницкий лиман в Одесской области. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"
Щоб врятувати Куяльницький лиман одесити збирають сіль — фото - фото 12
Соль откололась в виде сердца. Фото: Национальный природный парк "Куяльницкий"

Напомним, неравнодушные граждане создали петицию и требуют спасти Куяльницкий лиман и сохранить его экологическую и экономическую ценность. Также мы сообщали, что в Национальном парке "Тузловские лиманы" впервые за много лет высохли малые реки и водохранилища, а уровень больших лиманов резко снизился.

Одесса природа Одесская область Новости Одессы соль
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации