Куяльницкий лиман - толока по спасению уникального водоема

Чтобы спасти Куяльницкий лиман, одесситы собирают соль — фото
В Куяльницком национальном природном парке состоялась необычная толока. Десятки волонтеров вышли спасать уникальный лиман, который ежегодно мелеет и рискует исчезнуть. Люди вручную собирали соль с берегов, чтобы водоем снова мог "дышать" и дарить свои целебные свойства.
Об этом сообщили в Национальном природном парке "Куяльницкий".
Толока на Куяльницком лимане
Толока состоялась в пятницу, 12 сентября. Неравнодушные одесситы и жители области собрались на субботник в Куяльницком национальном природном парке. Акцию организовали, чтобы спасти легендарный Куяльницкий лиман, известный на всю страну своими лечебными грязями и рапой.
Куяльницкий лиман стремительно мелеет
Отметим, в последние годы водоем стремительно мелеет из-за климатических изменений и недостатка пресной воды, которая ранее поступала из реки Большой Куяльник. Дополнительно на ситуацию влияют засушливые лета и чрезмерное испарение. Из-за этого уникальный лиман оказался на грани исчезновения.
Во время толоки участники собирали соль, которая осела на берегах, ведь чрезмерные наслоения соли мешают естественным процессам. Чтобы работа была не только полезной, но и символической, организаторы провели обряды "освобождения" лимана от излишков соли.
Что известно о целебных свойствах Куяльницкого лимана
Куяльницкий лиман — природное чудо Одесской области. Его рапа и грязи используются в медицинских процедурах десятилетиями. Они помогают при болезнях опорно-двигательного аппарата, дерматологических проблемах и даже в восстановлении после травм.
Напомним, неравнодушные граждане создали петицию и требуют спасти Куяльницкий лиман и сохранить его экологическую и экономическую ценность. Также мы сообщали, что в Национальном парке "Тузловские лиманы" впервые за много лет высохли малые реки и водохранилища, а уровень больших лиманов резко снизился.
