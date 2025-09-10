Куяльницкий лиман мелеет: как спасти природную жемчужину Одесской области

Спасите Куяльницкий лиман — жители Одесчины создали петицию
Уникальная природная жемчужина Одесской области Куяльницкий лиман — стремительно мелеет. Неравнодушные граждане бьют тревогу из-за угрозы потери лечебных грязей и рапы. Они требуют спасти лиман и сохранить его экологическую и экономическую ценность.
Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета министров Украины.
Спасение лимана
Автор петиции, отмечает, что Куяльницкий лиман — всемирно известная здравница. Его лечебные свойства обеспечивают оздоровительный центр рядом. Дальнейшее снижение уровня воды грозит потерять не только природные богатства, но и курортное значение региона. Чтобы сохранить лиман правительству предлагают провести срочные экологические исследования, разработать государственную программу восстановления и сохранения лимана и регулировать русло реки Большой Куяльник для стабилизации водного баланса.
Мнение экспертов
Эксперты считают, что самый быстрый способ спасти лиман — запустить морскую воду из Одесского залива через специальное гидротехническое сооружение. Лиман расположен ниже уровня моря, поэтому вода может поступать самотеком. Это решение позволит быстро восстановить водный уровень и сохранить его уникальные возможности.
