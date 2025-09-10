Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Спасите Куяльницкий лиман — жители Одесчины создали петицию

Спасите Куяльницкий лиман — жители Одесчины создали петицию

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 18:21
Куяльницкий лиман мелеет: как спасти природную жемчужину Одесской области
Куяльницкий лиман. Фото: Красносельская объединенная территориальная громада

Уникальная природная жемчужина Одесской области Куяльницкий лиман — стремительно мелеет. Неравнодушные граждане бьют тревогу из-за угрозы потери лечебных грязей и рапы. Они требуют спасти лиман и сохранить его экологическую и экономическую ценность.

Соответствующая петиция появилась на сайте Кабинета министров Украины.

Реклама
Читайте также:

Спасение лимана

Автор петиции, отмечает, что Куяльницкий лиман — всемирно известная здравница. Его лечебные свойства обеспечивают оздоровительный центр рядом. Дальнейшее снижение уровня воды грозит потерять не только природные богатства, но и курортное значение региона. Чтобы сохранить лиман правительству предлагают провести срочные экологические исследования, разработать государственную программу восстановления и сохранения лимана и регулировать русло реки Большой Куяльник для стабилизации водного баланса.

Мнение экспертов

Эксперты считают, что самый быстрый способ спасти лиман — запустить морскую воду из Одесского залива через специальное гидротехническое сооружение. Лиман расположен ниже уровня моря, поэтому вода может поступать самотеком. Это решение позволит быстро восстановить водный уровень и сохранить его уникальные возможности.

Напомним, мы сообщали, что побережью Одесской области снова угрожает российская нефть. Также мы писали, что в Одесской области редкая птица под угрозой исчезновения.

Одесса Одесская область петиция Новости Одессы Лиман
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации