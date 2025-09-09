Разлив нефти в Черном море: угроза для Одесской области

Мазут на побережье Одесской области. Фото иллюстративное: Иван Русев

В Черном море снова произошел крупный разлив нефтепродуктов на территории России, больше всего пострадали побережья Краснодарского края. Угроза есть и для Крыма и Одесской области.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Разлив нефти

Инцидент произошел на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в порту Новороссийск во время грузовых операций с танкером. Сначала сообщалось, что площадь разлива составляет несколько десятков квадратных километров. Дмитрий Плетенчук подтвердил, что украинская сторона следит за ситуацией.

"Точно знаю, что ведется фиксация загрязнения. Мы можем подтвердить сам факт и оцениваем экономические и правовые последствия. Такие вещи не остаются без внимания, даже если допуска украинских специалистов нет", — сказал спикер.

Угроза для Одесской области

Плетенчук отметил, что в прошлый раз уже предупреждал о возможных последствиях для украинского побережья. Сейчас также существует потенциальная угроза Одесской области.

"Мы надеемся, что утечка на этот раз гораздо меньше, но все работы по оценке и предотвращению последствий ведутся", — добавил спикер.

Напомним, мы сообщали, что уничтожение теневого флота РФ — политическая, а не военная задача. Также мы писали, что цены на российскую нефть значительно снизились.