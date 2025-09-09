Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Забруднення моря — нафтопродукти можуть дійти до Одещини

Забруднення моря — нафтопродукти можуть дійти до Одещини

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 21:11
Розлив нафти в Чорному морі: загроза для Одещини
Мазут на узбережжі Одещини. Фото ілюстративне: Іван Русев

У Чорному морі знову стався великий розлив нафтопродуктів на території Росії, найбільше постраждали узбережжя Краснодарського краю. Загроза є й для Криму та Одещини.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Розлив нафти

Інцидент стався на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійськ під час вантажних операцій із танкером. Спочатку повідомляли, що площа розливу становить кілька десятків квадратних кілометрів. Дмитро Плетенчук підтвердив, що українська сторона слідкує за ситуацією.

"Точно знаю, що ведеться фіксація забруднення. Ми можемо підтвердити сам факт і оцінюємо економічні та правові наслідки. Такі речі не залишаються поза увагою, навіть якщо допуску українських спеціалістів немає", — сказав речник.

Загроза для Одещини

Плетенчук зазначив, що минулого разу вже попереджав про можливі наслідки для українського узбережжя. Зараз також існує потенційна загроза Одещині.

"Ми сподіваємося, що виток цього разу набагато менший, але всі роботи щодо оцінки та запобігання наслідкам ведуться", — додав речник.

Нагадаємо, ми повідомляли, що знищення тіньового флоту РФ — політична, а не військова задача. Також ми писали, що ціни на російську нафту значно знизилися.

Одеса Крим Чорне море Одеська область Новини Одеси екологія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації