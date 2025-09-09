Розлив нафти в Чорному морі: загроза для Одещини

Мазут на узбережжі Одещини. Фото ілюстративне: Іван Русев

У Чорному морі знову стався великий розлив нафтопродуктів на території Росії, найбільше постраждали узбережжя Краснодарського краю. Загроза є й для Криму та Одещини.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Розлив нафти

Інцидент стався на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму в порту Новоросійськ під час вантажних операцій із танкером. Спочатку повідомляли, що площа розливу становить кілька десятків квадратних кілометрів. Дмитро Плетенчук підтвердив, що українська сторона слідкує за ситуацією.

"Точно знаю, що ведеться фіксація забруднення. Ми можемо підтвердити сам факт і оцінюємо економічні та правові наслідки. Такі речі не залишаються поза увагою, навіть якщо допуску українських спеціалістів немає", — сказав речник.

Загроза для Одещини

Плетенчук зазначив, що минулого разу вже попереджав про можливі наслідки для українського узбережжя. Зараз також існує потенційна загроза Одещині.

"Ми сподіваємося, що виток цього разу набагато менший, але всі роботи щодо оцінки та запобігання наслідкам ведуться", — додав речник.

