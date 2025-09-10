Куяльницький лиман міліє: як врятувати природну перлину Одещини

Куяльницький лиман. Фото: Красносільська об'єднана територіальна громада

Унікальна природна перлина Одещини Куяльницький лиман – стрімко міліє. Небайдужі громадяни б’ють на сполох через загрозу втрати лікувальних грязей і ропи. Вони вимагають врятувати лиман і зберегти його екологічну та економічну цінність.

Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів України.

Реклама

Читайте також:

Порятунок лиману

Авторка петиції, наголошує, що Куяльницький лиман – всесвітньовідома здравниця. Його лікувальні властивості забезпечують оздоровчий центр поруч. Подальше зниження рівня води загрожує втратити не тільки природні багатства, але й курортне значення регіону. Щоб зберегти лиман уряду пропонують провести термінові екологічні дослідження, розробити державну програму відновлення та збереження лиману та регулювати русло річки Великий Куяльник для стабілізації водного балансу.

Думка експертів

Експерти вважають, що найшвидший спосіб врятувати лиман — запустити морську воду з Одеської затоки через спеціальну гідротехнічну споруду. Лиман розташований нижче рівня моря, тож вода може надходити самопливом. Це рішення дозволить швидко відновити водний рівень і зберегти його унікальні можливості.

Нагадаємо, ми повідомляли, що узбережжю Одещини знову загрожує російська нафта. Також ми писали, що на Одещині рідкісний птах під загрозою зникнення.