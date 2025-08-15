Видео
Мелеет и краснеет — состояние Куяльницкого лимана на Одесчине

Мелеет и краснеет — состояние Куяльницкого лимана на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 06:33
Куяльницкий лиман в Одесской области под угрозой или может исчезнуть — состояние лечебных грязей
Люди на Куяльницком лимане. Фото: Новини.LIVE

Куяльницкий лиман — не просто водоем, а уникальная природная и лечебная жемчужина Одесской области, известная своими целебными грязями и солями. Последние десять лет он стремительно мелеет, а уровень солености растет до критических отметок. Это явление стало особенно заметным, когда вместо привычного зеркала воды на поверхности появились белые кристаллы соли, а цвет лимана изменился на розовый и даже красный.

Журналисты Новини.LIVE узнали, в каком состоянии лиман находится сегодня и можно ли его спасти.

Читайте также:

Куяльницкий лиман

Куяльницкий лиман постепенно мелеет и становится все более соленым. За годы было предложено немало различных проектов по его наполнению. Впрочем, единственным по-настоящему эффективным решением считают запуск морской воды из Одесского залива через специальное гидротехническое сооружение. Именно благодаря этой технологии лиман можно быстро наполнить, ведь он расположен ниже уровня моря и вода поступает самотеком.

"Надо только открыть затворы гидротехнического сооружения и запустить соленую воду из моря. Но есть определенные ограничения, нельзя запускать морскую воду в течение года. В регламенте указано, что когда температура воды снижается ниже 8 градусов, только тогда можно осуществлять запуск. А когда вода повышает температуру выше 8 градусов, мы закрываем запуск", — говорит главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач.

головний природознавець НПП "Куяльницький" Олег Деркач про Куяльник
Главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач о состоянии Куяльника сегодня. Фото: Новини.LIVE

Специалисты объясняют: такие строгие правила не случайны. Попадание большого количества органических остатков в лиман может иметь серьезные последствия. Органика оседает на дне и со временем перегнивает, что значительно ухудшает качество — лечебных грязей, ради которых сюда приезжают отдыхающие со всей Украины и из-за рубежа. Именно поэтому запуск морской воды возможен только в определенный период года, когда риск загрязнения минимален. Ежегодно из Черного моря в лиман подается около 10 миллионов кубометров воды. К этому добавляются осадки, но этого все равно недостаточно.

"Для того, чтобы наполнить лиман, нужно где-то примерно 40 миллионов кубов. В этом году, почему-то обращают внимание на критическое состояние лимана, но он каждый год такой, то есть где-то весной, поскольку уровень воды в лимане выше и соленость снижается, вода разбавляется немного", — объясняет специалист.

Люди несуть куяльницьку грязь у відрах
Люди несут лечебную грязь в ведрах. Фото: Новини.LIVE

Нынешние показатели солености шокируют даже опытных природоохранников. Весной она составляла около 220 граммов солей на литр, но с наступлением жары стремительно растет и вскоре может достичь критических 300 г/л. Это уровень, при котором выживание большинства живых организмов становится невозможным.

Куяльник стал красным

Кроме уменьшения уровня воды, Куяльник удивляет посетителей и изменением цвета. Летом его вода приобретает яркие розовые и красные оттенки, что создает впечатление сказочного пейзажа, но на самом деле сигнализирует о сложных биологических процессах. Цвет зависит от микроорганизмов, которые обитают в соленой воде.

"В зависимости от того, какие водоросли находятся в воде, они определяют цвет. Ранней весной и в начале лета, цвет такой розовый это вызывает появление водоросли, называется "Дуналиела салина", у нее синтезируются каротины, которые способствуют выживанию в таких экстремальных условиях", — говорит главный естествоиспытатель.

Люди відпочивають біля берегів
Люди отдыхают у берегов. Фото: Новини.LIVE

Эта водоросль производит каротин, что придает воде нежный розовый цвет. Но в конце лета окраска становится более насыщенной и даже переходит в красный. Причина — массовое развитие определенных видов бактерий, которые также содержат пигменты. Понимая, что морская вода только поддерживает уровень, но не снижает соленость, в Национальном природном парке разрабатывают альтернативные варианты наполнения лимана пресной водой.

"Морской водой мы можем поддерживать определенное время уровень воды в лимане, но мы не можем его опреснить. То есть вода соленая, она рано или поздно испаряется, а на дне остаются толщи соли, и количество соли с каждым годом увеличивается", — объясняет главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач.

Сіль на Куяльнику
Соль на Куяльнике. Фото: Новини.LIVE

Среди идей — подведение воды из других водных систем или создание специальных каналов для сбора стока. Однако реализация любого из этих проектов требует детальных инженерных расчетов и огромных финансовых вложений.

Шлагбаум на Куяльнике

Куяльницкий лиман — не просто водоем, а уникальный природный и курортный объект с особым охранным статусом. Как морской водоем, он имеет собственную прибрежную защитную полосу и водоохранную зону с четко определенными ограничениями. Самый строгий режим действует в первой зоне — 100-метровой полосе вокруг лимана, где абсолютный запрет на любые действия, которые могут повредить его лечебным ресурсам. Впрочем, многолетняя практика показала: ограничения не всегда останавливают отдыхающих. Люди заезжают на автомобилях не только в пределы 100-метровой зоны, но и просто на берег, стараясь быть как можно ближе к воде. Здесь они набирают рапу, лечебные грязи и соль. Особенно популярна узкая коса, которая подходит почти вплотную к месторождению лечебных грязей. Но со времени создания национального парка ситуация начала меняться: в отличие от курорта, парк имеет собственную администрацию, службу охраны и отдел государственного контроля, обеспечивающих соблюдение правил.

"Мы попытались как-то урегулировать эти потоки людей, и в первую очередь мы смогли привлечь неравнодушных, которые нам помогли установить первый шлагбаум. Ведь территория природно-заповедного фонда  это не территория, где можно ездить механическими транспортными средствами", — говорит директор Национального природного парка "Куяльницкий" Александр Шестун.

директор Національного природного парку "Куяльницький", Олександр Шестун
Директор Национального природного парка "Куяльницкий" Александр Шестун о проведенных работах. Фото: Новини.LIVE

Территория парка имеет охранный статус, и за ее соблюдением следит государственная служба, которая проводит разъяснительную работу и, при необходимости, составляет протоколы о нарушениях. Установка шлагбаума стала не только шагом к ограничению автотранспорта, но и началом масштабной уборки.

"Между тем, как ставить этот шлагбаум, мы смогли привлечь неравнодушных людей, которые нам помогли. И мы с этой территории очень много вывезли стихийного мусора, который накапливался годами. Вы не поверите, но там и матрасы были, и еще много разного мусора. Сейчас, если быть точными, это более ста кубов мусора, который мы вывезли за деньги людей, которые помогают парку", — добавляет директор Национального природного парка "Куяльницкий" Александр Шестун.

Облаштована нова парковка
Обустроенная стоянка для автомобилей. Фото: Новини.LIVE

Но несмотря на все усилия, проблема засорения остается. Администрация с горечью признает: даже после субботников и коллективных толок мусор снова появляется. Хотя масштабы уже не такие значительные, главный совет и просьба к посетителям остаются неизменными — уважать природу и убирать за собой все, что может ей навредить.

Сміття залишене поряд з парком Куяльницький
Мусор оставлен рядом с парком "Куяльницкий". Фото: Новини.LIVE

Курорт "Куяльницкий"

Администрация парка работает над масштабным проектом благоустройства территории, который предусматривает четкое расположение туристических маршрутов, автостоянок и других объектов инфраструктуры. Цель — создать комфортные условия для посетителей и одновременно соблюсти требования действующего законодательства. Среди главных целей — создание визит-центра и музея природы Куяльницкого лимана. Здесь посетители смогут получить полную информацию о парке, его природных богатствах, доступных услугах, а также узнать о правилах пребывания на территории.

"Создание визит-центра, музея природы Куяльницкого лимана  это сейчас одна из таких очень грандиозных целей. Нам это нужно, потому что это мировой опыт, все парки так работают. Развитие сети туристических маршрутов, экологических троп  это также очень важно, потому что люди хотят посещать, что-то посмотреть, осмотреть интересные места парка. Им нужно что-то предложить, какую-то экскурсионную работу мы будем проводить", — отмечает главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач.

головний природознавець НПП "Куяльницький" Олег Деркач про Куяльник
Главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач о Куяльнике, о планах на будущее. Фото: Новини.LIVE

В планах также обустройство рекреационных зон с навесами, скамейками, душевыми кабинками, раздевалками и туалетами. Это позволит сделать отдых более комфортным, ведь сейчас посетители вынуждены располагать одеяла прямо на земле.

"Таких рекреационных участков должно быть несколько, три-четыре, особенно в южной части нашего парка. Должны быть смотровые площадки, люди любят приезжать сюда для селфи и фотографировать очень живописные закаты", — добавляет главный природовед.

Люди на куяльнику
Люди на Куяльнике. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что администрация существует меньше года, уже удалось реализовать первые значительные шаги. Благодаря международному гранту Создание туристско-креативного кластера "Чумацкий шлях" планируется развивать туризм и рекреацию, повышая способность местных общин и самого парка. Проект предусматривает описание природного, культурного и исторического наследия, разработку туристических маршрутов и экотоп, создание сувенирной продукции и развитие лечебного туризма. Здесь посетители смогут не только восстановить здоровье, но и насладиться отдыхом на лоне дикой природы — даже приехав всего на день.

Ранее мы писали, что государственная экологическая инспекция требует очистить прибрежные зоны Одессы от большого количества водорослей. А также о том, чем опасно цветение моря у берегов.

Одесса климат природа Украина Новости Одессы Лиман люди
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
