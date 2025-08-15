Куяльницкий лиман в Одесской области под угрозой или может исчезнуть — состояние лечебных грязей

Люди на Куяльницком лимане. Фото: Новини.LIVE

Куяльницкий лиман — не просто водоем, а уникальная природная и лечебная жемчужина Одесской области, известная своими целебными грязями и солями. Последние десять лет он стремительно мелеет, а уровень солености растет до критических отметок. Это явление стало особенно заметным, когда вместо привычного зеркала воды на поверхности появились белые кристаллы соли, а цвет лимана изменился на розовый и даже красный.

Журналисты Новини.LIVE узнали, в каком состоянии лиман находится сегодня и можно ли его спасти.

Реклама

Читайте также:

Куяльницкий лиман

Куяльницкий лиман постепенно мелеет и становится все более соленым. За годы было предложено немало различных проектов по его наполнению. Впрочем, единственным по-настоящему эффективным решением считают запуск морской воды из Одесского залива через специальное гидротехническое сооружение. Именно благодаря этой технологии лиман можно быстро наполнить, ведь он расположен ниже уровня моря и вода поступает самотеком.

"Надо только открыть затворы гидротехнического сооружения и запустить соленую воду из моря. Но есть определенные ограничения, нельзя запускать морскую воду в течение года. В регламенте указано, что когда температура воды снижается ниже 8 градусов, только тогда можно осуществлять запуск. А когда вода повышает температуру выше 8 градусов, мы закрываем запуск", — говорит главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач.

Главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач о состоянии Куяльника сегодня. Фото: Новини.LIVE

Специалисты объясняют: такие строгие правила не случайны. Попадание большого количества органических остатков в лиман может иметь серьезные последствия. Органика оседает на дне и со временем перегнивает, что значительно ухудшает качество — лечебных грязей, ради которых сюда приезжают отдыхающие со всей Украины и из-за рубежа. Именно поэтому запуск морской воды возможен только в определенный период года, когда риск загрязнения минимален. Ежегодно из Черного моря в лиман подается около 10 миллионов кубометров воды. К этому добавляются осадки, но этого все равно недостаточно.

"Для того, чтобы наполнить лиман, нужно где-то примерно 40 миллионов кубов. В этом году, почему-то обращают внимание на критическое состояние лимана, но он каждый год такой, то есть где-то весной, поскольку уровень воды в лимане выше и соленость снижается, вода разбавляется немного", — объясняет специалист.

Люди несут лечебную грязь в ведрах. Фото: Новини.LIVE

Нынешние показатели солености шокируют даже опытных природоохранников. Весной она составляла около 220 граммов солей на литр, но с наступлением жары стремительно растет и вскоре может достичь критических 300 г/л. Это уровень, при котором выживание большинства живых организмов становится невозможным.

Куяльник стал красным

Кроме уменьшения уровня воды, Куяльник удивляет посетителей и изменением цвета. Летом его вода приобретает яркие розовые и красные оттенки, что создает впечатление сказочного пейзажа, но на самом деле сигнализирует о сложных биологических процессах. Цвет зависит от микроорганизмов, которые обитают в соленой воде.

"В зависимости от того, какие водоросли находятся в воде, они определяют цвет. Ранней весной и в начале лета, цвет такой розовый это вызывает появление водоросли, называется "Дуналиела салина", у нее синтезируются каротины, которые способствуют выживанию в таких экстремальных условиях", — говорит главный естествоиспытатель.

Люди отдыхают у берегов. Фото: Новини.LIVE

Эта водоросль производит каротин, что придает воде нежный розовый цвет. Но в конце лета окраска становится более насыщенной и даже переходит в красный. Причина — массовое развитие определенных видов бактерий, которые также содержат пигменты. Понимая, что морская вода только поддерживает уровень, но не снижает соленость, в Национальном природном парке разрабатывают альтернативные варианты наполнения лимана пресной водой.

"Морской водой мы можем поддерживать определенное время уровень воды в лимане, но мы не можем его опреснить. То есть вода соленая, она рано или поздно испаряется, а на дне остаются толщи соли, и количество соли с каждым годом увеличивается", — объясняет главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач.

Соль на Куяльнике. Фото: Новини.LIVE

Среди идей — подведение воды из других водных систем или создание специальных каналов для сбора стока. Однако реализация любого из этих проектов требует детальных инженерных расчетов и огромных финансовых вложений.

Шлагбаум на Куяльнике

Куяльницкий лиман — не просто водоем, а уникальный природный и курортный объект с особым охранным статусом. Как морской водоем, он имеет собственную прибрежную защитную полосу и водоохранную зону с четко определенными ограничениями. Самый строгий режим действует в первой зоне — 100-метровой полосе вокруг лимана, где абсолютный запрет на любые действия, которые могут повредить его лечебным ресурсам. Впрочем, многолетняя практика показала: ограничения не всегда останавливают отдыхающих. Люди заезжают на автомобилях не только в пределы 100-метровой зоны, но и просто на берег, стараясь быть как можно ближе к воде. Здесь они набирают рапу, лечебные грязи и соль. Особенно популярна узкая коса, которая подходит почти вплотную к месторождению лечебных грязей. Но со времени создания национального парка ситуация начала меняться: в отличие от курорта, парк имеет собственную администрацию, службу охраны и отдел государственного контроля, обеспечивающих соблюдение правил.

"Мы попытались как-то урегулировать эти потоки людей, и в первую очередь мы смогли привлечь неравнодушных, которые нам помогли установить первый шлагбаум. Ведь территория природно-заповедного фонда — это не территория, где можно ездить механическими транспортными средствами", — говорит директор Национального природного парка "Куяльницкий" Александр Шестун.

Директор Национального природного парка "Куяльницкий" Александр Шестун о проведенных работах. Фото: Новини.LIVE

Территория парка имеет охранный статус, и за ее соблюдением следит государственная служба, которая проводит разъяснительную работу и, при необходимости, составляет протоколы о нарушениях. Установка шлагбаума стала не только шагом к ограничению автотранспорта, но и началом масштабной уборки.

"Между тем, как ставить этот шлагбаум, мы смогли привлечь неравнодушных людей, которые нам помогли. И мы с этой территории очень много вывезли стихийного мусора, который накапливался годами. Вы не поверите, но там и матрасы были, и еще много разного мусора. Сейчас, если быть точными, это более ста кубов мусора, который мы вывезли за деньги людей, которые помогают парку", — добавляет директор Национального природного парка "Куяльницкий" Александр Шестун.

Обустроенная стоянка для автомобилей. Фото: Новини.LIVE

Но несмотря на все усилия, проблема засорения остается. Администрация с горечью признает: даже после субботников и коллективных толок мусор снова появляется. Хотя масштабы уже не такие значительные, главный совет и просьба к посетителям остаются неизменными — уважать природу и убирать за собой все, что может ей навредить.

Мусор оставлен рядом с парком "Куяльницкий". Фото: Новини.LIVE

Курорт "Куяльницкий"

Администрация парка работает над масштабным проектом благоустройства территории, который предусматривает четкое расположение туристических маршрутов, автостоянок и других объектов инфраструктуры. Цель — создать комфортные условия для посетителей и одновременно соблюсти требования действующего законодательства. Среди главных целей — создание визит-центра и музея природы Куяльницкого лимана. Здесь посетители смогут получить полную информацию о парке, его природных богатствах, доступных услугах, а также узнать о правилах пребывания на территории.

"Создание визит-центра, музея природы Куяльницкого лимана — это сейчас одна из таких очень грандиозных целей. Нам это нужно, потому что это мировой опыт, все парки так работают. Развитие сети туристических маршрутов, экологических троп — это также очень важно, потому что люди хотят посещать, что-то посмотреть, осмотреть интересные места парка. Им нужно что-то предложить, какую-то экскурсионную работу мы будем проводить", — отмечает главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач.

Главный природовед НПП "Куяльницкий" Олег Деркач о Куяльнике, о планах на будущее. Фото: Новини.LIVE

В планах также обустройство рекреационных зон с навесами, скамейками, душевыми кабинками, раздевалками и туалетами. Это позволит сделать отдых более комфортным, ведь сейчас посетители вынуждены располагать одеяла прямо на земле.

"Таких рекреационных участков должно быть несколько, три-четыре, особенно в южной части нашего парка. Должны быть смотровые площадки, люди любят приезжать сюда для селфи и фотографировать очень живописные закаты", — добавляет главный природовед.

Люди на Куяльнике. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что администрация существует меньше года, уже удалось реализовать первые значительные шаги. Благодаря международному гранту Создание туристско-креативного кластера "Чумацкий шлях" планируется развивать туризм и рекреацию, повышая способность местных общин и самого парка. Проект предусматривает описание природного, культурного и исторического наследия, разработку туристических маршрутов и экотоп, создание сувенирной продукции и развитие лечебного туризма. Здесь посетители смогут не только восстановить здоровье, но и насладиться отдыхом на лоне дикой природы — даже приехав всего на день.

Ранее мы писали, что государственная экологическая инспекция требует очистить прибрежные зоны Одессы от большого количества водорослей. А также о том, чем опасно цветение моря у берегов.