Море біля Одеси гниє - яким чином

У зв'язку з гниттям водоростей вздовж узбережжя Одещини, екологи надіслали лист до міськради з метою вжити заходи з очищення води. Крім того, інспектори ініціювали додаткові дослідження Чорного моря.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Що пропонують екологи

У зв'язку з перевищеннями показників завислих речовин (нерозчинні тверді частинки, що знаходяться у зваженому стані у воді) та азоту амонійного у місцях великого скупчення водоростей, екологи почали здійснювати моніторинг стану екосистеми. Це необхідно для недопущення подальшого погіршення ситуації.

Результати досліджень свідчать: у прибережній смузі відбувається розкладання водоростей, що призводить до перевищення встановлених гранично-допустимих концентрацій вздовж пляжів. У зв'язку з цим, екологічна Інспекція направила лист до Одеської міської ради щодо забезпечення очищення узбережжя від накопичених водних рослин.

Також інспектори звернулися по допомогу до Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) та Держпродспоживслужби з проханням провести додаткові дослідження.

"Для отримання розгорнутої інформації стану води у прибережній смузі інспекція звернулася до Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) та Держпродспоживслужби в Одеській області для здійснення, у межах компетенції, додаткових досліджень морської води",— йдеться у повідомленні екологів.

