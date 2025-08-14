Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Небезпечне море біля Одеси — екологи вимагають очистити узбережжя

Небезпечне море біля Одеси — екологи вимагають очистити узбережжя

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 17:50
Море біля Одеси гниє - яким чином
Водорості гниють. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з гниттям водоростей вздовж узбережжя Одещини, екологи надіслали лист до міськради з метою вжити заходи з очищення води. Крім того, інспектори ініціювали додаткові дослідження Чорного моря.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують екологи

У зв'язку з перевищеннями показників завислих речовин (нерозчинні тверді частинки, що знаходяться у зваженому стані у воді) та азоту амонійного у місцях великого скупчення водоростей, екологи почали здійснювати моніторинг стану екосистеми. Це необхідно для недопущення подальшого погіршення ситуації.

Результати досліджень свідчать: у прибережній смузі відбувається розкладання водоростей, що призводить до перевищення встановлених гранично-допустимих концентрацій вздовж пляжів. У зв'язку з цим, екологічна Інспекція направила лист до Одеської міської ради щодо забезпечення очищення узбережжя від накопичених водних рослин.

Також інспектори звернулися по допомогу до Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) та Держпродспоживслужби з проханням провести додаткові дослідження.

"Для отримання розгорнутої інформації стану води у прибережній смузі інспекція звернулася до Українського наукового центру екології моря (УкрНЦЕМ) та Держпродспоживслужби в Одеській області для здійснення, у межах компетенції, додаткових досліджень морської води",— йдеться у повідомленні екологів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим небезпечна вода у Одеси через гниття водоростей. А також про те, скільки коштує відпочинок в нашому місті у серпні.

Одеса вода Новини Одеси море морські водорості
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації