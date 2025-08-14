Видео
Опасное море у Одессы — экологи требуют очистить побережье

Опасное море у Одессы — экологи требуют очистить побережье

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 17:50
Море у Одессы гниет – каким образом
Водоросли гниют. Фото: Новини.LIVE

В связи с гниением водорослей вдоль побережья Одесской области, экологи направили письмо в горсовет с целью принять меры по очистке воды. Кроме того, инспекторы инициировали дополнительные исследования Черного моря.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Читайте также:

Что предлагают экологи

В связи с превышениями показателей взвешенных веществ (нерастворимые твердые частицы, находящиеся во взвешенном состоянии в воде) и азота аммонийного в местах большого скопления водорослей, экологи начали осуществлять мониторинг состояния экосистемы. Это необходимо для недопущения дальнейшего ухудшения ситуации.

Результаты исследований свидетельствуют: в прибрежной полосе происходит разложение водорослей, что приводит к превышению установленных предельно-допустимых концентраций вдоль пляжей. В связи с этим, экологическая Инспекция направила письмо в Одесский городской совет по обеспечению очистки побережья от накопленных водных растений.

Также инспекторы обратились за помощью в Украинский научный центр экологии моря (УкрНЦЭМ) и Госпродпотребслужбу с просьбой провести дополнительные исследования.

"Для получения развернутой информации состояния воды в прибрежной полосе инспекция обратилась в Украинский научный центр экологии моря (УкрНЦЭМ) и Госпродпотребслужбу в Одесской области для осуществления, в пределах компетенции, дополнительных исследований морской воды",— говорится в сообщении экологов.

Напомним, недавно мы писали о том, чем опасна вода у Одессы из-за гниения водорослей. А также о том, сколько стоит отдых в нашем городе в августе.

Одесса вода Новости Одессы море морские водоросли
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
