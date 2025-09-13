Видео
Соль вместо воды — на Одесчине стремительно высыхают лиманы

Соль вместо воды — на Одесчине стремительно высыхают лиманы

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 10:49
Высыхание Тузловских лиманов 2025 - комментарий Русева
Тузловские лиманы в Одесской области высыхают. Фото: facebook/ivan.rusev

Жаркое лето этого года оставило на юге Одесской области не только сожженные поля, но и соленые пятна на месте водоемов. В Национальном парке "Тузловские лиманы" впервые за много лет высохли малые реки и водохранилища, а уровень больших лиманов резко снизился.

Об этом сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы", эколог Иван Русев.

Читайте также:
Сіль замість води — на Одещині стрімко висихають лимани - фото 1
Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот из Facebook

В Одесской области высыхают лиманы

По его словам возле села Вишневое полностью высохло водохранилище, оставив после себя только соляной слой. То же самое произошло с малыми реками и потоками, которые раньше питали лиманы. Даже в больших водоемах уровень воды снижается из-за активного испарения.

"Мы являемся свидетелями опасных процессов. Малым рекам не дают нормально функционировать из-за хозяйственной деятельности человека. В сочетании с жарой это приводит к катастрофическому высыханию водоемов", — пишет Иван Русев.

Водоемы в нацпарке превращаются в соль

Эколог также добавляет, что Национальный природный парк "Тузловские лиманы" получил свое название от тюркского слова "туз" — соль. В давние времена, во время регрессии Черного моря, вода отступала, а на дне формировались соляные отложения. Этим летом история будто повторилась.

"Мировой океан всегда "дышит" — то поднимается, то опускается. Но сегодня мы видим не естественный цикл, а результат антропогенного давления. Если не восстановить баланс, мы рискуем потерять уникальные экосистемы украинской Бессарабии", — написал Русев.

На фотографиях, опубликованных экологом, видно высохшее водохранилище возле Вишневого, соляные отложения на Малошаганском лимане и другие участки, где вода уступила место белому кристаллическому слою.

Сіль замість води — на Одещині стрімко висихають лимани - фото 2
Водохранилище, которое высохло возле села Вишневого. Фото: facebook/ivan.rusev

Напомним, берега Тузловских лиманов ежегодно теряют от полуметра земли, особенно быстро море "съедает" побережье возле Лебедевки и Лебедевского леса. Также мы писали, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно увидеть настоящие "подводные цветы" — актинии.

Одесса природа Одесская область вода Новости Одессы соль
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
