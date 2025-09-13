Висихання Тузлівських лиманів у 2025 році — коментар Русєва

Тузлівські лимани на Одещині висихають. Фото: facebook/ivan.rusev

Спекотне літо цього року залишило на півдні Одещини не лише спалені поля, а й солоні плями на місці водойм. У Національному парку "Тузлівські лимани" вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Допис Івана Русєва. Фото: скриншот з Facebook

На Одещині висихають лимани

За його словами біля села Вишневе повністю висохло водосховище, залишивши по собі лише соляний шар. Те саме сталося з малими річками та потоками, які раніше живили лимани. Навіть у великих водоймах рівень води знижується через активне випаровування.

"Ми є свідками небезпечних процесів. Малим річкам не дають нормально функціонувати через господарську діяльність людини. У поєднанні зі спекою це призводить до катастрофічного висихання водойм", — пише Іван Русєв.

Водойми в нацпарку перетворюються на сіль

Еколог також додає, що Національний природний парк "Тузлівські лимани" отримав свою назву від тюркського слова "туз" — сіль. У давні часи, під час регресії Чорного моря, вода відступала, а на дні формувалися соляні відклади. Цього літа історія ніби повторилася.

"Світовий океан завжди "дихає" — то піднімається, то опускається. Але сьогодні ми бачимо не природний цикл, а результат антропогенного тиску. Якщо не відновити баланс, ми ризикуємо втратити унікальні екосистеми української Бесарабії", — написав Русєв.

На світлинах, опублікованих екологом, видно висохле водосховище біля Вишневого, соляні відклади на Малошаганському лимані та інші ділянки, де вода поступилася місцем білому кристалічному шару.

Водосховище, яке висохло біля села Вишневого. Фото: facebook/ivan.rusev

Нагадаємо, береги Тузлівських лиманів щороку втрачають від пів метра землі, особливо швидко море "з’їдає" узбережжя біля Лебедівки та Лебедівського лісу. Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" можна побачити справжні "підводні квіти" — актинії.