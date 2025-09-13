Відео
Сіль замість води — на Одещині стрімко висихають лимани

Сіль замість води — на Одещині стрімко висихають лимани


Дата публікації: 13 вересня 2025 10:49
Висихання Тузлівських лиманів у 2025 році — коментар Русєва
Тузлівські лимани на Одещині висихають. Фото: facebook/ivan.rusev

Спекотне літо цього року залишило на півдні Одещини не лише спалені поля, а й солоні плями на місці водойм. У Національному парку "Тузлівські лимани" вперше за багато років висохли малі річки та водосховища, а рівень великих лиманів різко знизився.

Про це повідомив співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани", еколог Іван Русєв.

Читайте також:
Сіль замість води — на Одещині стрімко висихають лимани - фото 1
Допис Івана Русєва. Фото: скриншот з Facebook

На Одещині висихають лимани

За його словами біля села Вишневе повністю висохло водосховище, залишивши по собі лише соляний шар. Те саме сталося з малими річками та потоками, які раніше живили лимани. Навіть у великих водоймах рівень води знижується через активне випаровування.

"Ми є свідками небезпечних процесів. Малим річкам не дають нормально функціонувати через господарську діяльність людини. У поєднанні зі спекою це призводить до катастрофічного висихання водойм", — пише Іван Русєв.

Водойми в нацпарку перетворюються на сіль

Еколог також додає, що Національний природний парк "Тузлівські лимани" отримав свою назву від тюркського слова "туз" — сіль. У давні часи, під час регресії Чорного моря, вода відступала, а на дні формувалися соляні відклади. Цього літа історія ніби повторилася.

"Світовий океан завжди "дихає" — то піднімається, то опускається. Але сьогодні ми бачимо не природний цикл, а результат антропогенного тиску. Якщо не відновити баланс, ми ризикуємо втратити унікальні екосистеми української Бесарабії", — написав Русєв.

На світлинах, опублікованих екологом, видно висохле водосховище біля Вишневого, соляні відклади на Малошаганському лимані та інші ділянки, де вода поступилася місцем білому кристалічному шару.

Сіль замість води — на Одещині стрімко висихають лимани - фото 2
Водосховище, яке висохло біля села Вишневого. Фото: facebook/ivan.rusev

Нагадаємо, береги Тузлівських лиманів щороку втрачають від пів метра землі, особливо швидко море "з’їдає" узбережжя біля Лебедівки та Лебедівського лісу. Також ми писали, що у Національному природному парку "Тузлівські лимани" можна побачити справжні "підводні квіти" — актинії.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
