Головна Одеса Мільйон на парк Савицького в Одесі — що планується зробити

Мільйон на парк Савицького в Одесі — що планується зробити

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 16:55
Савицький парк Одеса — реконструкція та фінансування
Табличка у Савіцькому парку. Фото: Одеська міська рада

В Одесі на утримання та реконструкцію Савицького парку виділили майже півтора мільйона гривень. Це одна з найстаріших зелених зон міста, яка нині перебуває у занедбаному стані. У мерії планують перетворити її на сучасний простір для відпочинку та зберегти історичне значення парку.

Відповідне розпорядження мера Одеси Геннадія Труханова оприлюднили на сайті міста.

Читайте також:

Що планується

З міського фонду охорони довкілля спрямували 1 480 416 гривень. Кошти передали департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. Савицький парк має площу близько 27 гектарів і є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Його створили у XIX столітті, а в радянський час він носив назву парк Ленінського комсомолу. У 2015 році після декомунізації йому повернули ім’я засновника — підприємця Григорія Савицького.

Раніше тут був ставок, літній кінотеатр та інші місця відпочинку, але нині територія занепала. Саме тому в місті вже кілька років обговорюють ідею реконструкції. У 2024 році мер Одеси заявив, що в парку можуть створити окрему зону "Імперського та радянського минулого", куди перенесуть демонтовані пам’ятники, зокрема статую Катерини II.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині ставок став притулком для сотень птахів. Також ми повідомляли, що у нацпарку "Куяльницький" спростували чутки про забудову.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
