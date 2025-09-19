Відео
Головна Одеса На Одещині ставок перетворився на оазис для птахів

На Одещині ставок перетворився на оазис для птахів

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 16:18
Ставок біля Маяків став прихистком для птахів на Одещині
Ставок поблизу Маяків. Фото: Сергій Курочкін

Біля села Маяки на Одещині ставок став місцем відпочинку для сотень птахів різних видів. Навіть попри обміління водойма дарує їм їжу та захист.

Про це повідомили на сторінці "Нижньодністровського національного природнього парку".

Читайте також:

Притулок для птахів

Ставок біля Маяків перетворився на справжній притулок для пернатих. На воді можна побачити сотні крижнів, понад сотню сірих гусей і безліч мартинів. Вони знаходять тут харч і ховаються від спеки. Пейзаж виглядає особливо мальовничим: качки злітають з води, гуси курликають, а мартини створюють над ставком дзвінкий "оркестр". І все це — буквально за кілька кроків від дороги.

Для людей така картина стала нагадуванням, що навіть невеликі водойми у роки посухи мають величезне значення. Крім того, вони можуть рятувати дику природу.

"Вода, хоч і обміліла, все ж дала їм захист і харч, а людям — нагадування: навіть невеликі водойми у посушливі роки стають безцінними", — зазначили у Нацпарку.

Нагадаємо, ми писали, що жителі Одещини намагаються врятувати Куяльницький лиман. Також ми повідомляли, що у Нижньодністровському національному парку почався демонтаж незаконних споруд на березі протоки Глибокий Турунчук.

Одеса Одеська область Новини Одеси Лиман екологія птахи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
