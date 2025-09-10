У Нижньодністровському парку почався демонтаж незаконних будинків на Дністрі

Рибальський будинок у нацпарку. Фото: скриншот

У Нижньодністровському національному парку почався демонтаж незаконних споруд на березі протоки Глибокий Турунчук. Там десятиліттями працював бізнес з оренди рибальських будиночків, що шкодили природі.

Реклама

Читайте також:

Про це повідомили в Одеській обласній державній адміністрації.

Знесення будиночків

У Нижньодністровському національному парку розпочали демонтаж незаконних будівель, зведених у прибережній захисній смузі протоки Глибокий Турунчук. Це територія природно-заповідного фонду України, що охороняється міжнародними конвенціями.

Вже прибрали 15 споруд, але роботи триватимуть далі. Близько десяти років вони використовувались у приватних цілях і завдавали шкоди унікальній екосистемі парку. Забудови стали джерелом незаконного заробітку, а землі держави перебували у фактичному полоні приватних осіб.

Кому належать

Як з’ясувалося, частину незаконних споруд звели люди, пов’язані з Григорієм Мельниченком — зятем ексголови Одеської ОДА Сергія Гриневецького. За судовими рішеннями, він облаштував близько 140 об’єктів, серед яких рибальські будиночки на палях та бази відпочинку.

Ще кілька років тому Мельниченка звинувачували у підробці документів та зміні дат будівництва. Попри численні скандали та кримінальні провадження, об’єкти залишались на території нацпарку.

Усього суди ухвалили три рішення, якими було визнано незаконними 140 споруд на території парку, які повинні бути занесені. Однак рішення не було впроваджено.

Нагадаємо, ми писали, що у нацпарку Одещини рідкісні птахи можуть залишитися без потомства. Також ми повідомляли, що Гетьманцев розповів про три основні кроки, щоб побороти корупцію.