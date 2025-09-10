В Нижнеднестровском парке начался демонтаж незаконных домов на Днестре

Рыбацкий дом в нацпарке. Фото: скриншот

В Нижнеднестровском национальном парке начался демонтаж незаконных сооружений на берегу пролива Глубокий Турунчук. Там десятилетиями работал бизнес по аренде рыбацких домиков, которые вредили природе.

Об этом сообщили в Одесской областной государственной администрации.

Снос домиков

В Нижнеднестровском национальном парке начали демонтаж незаконных построек, возведенных в прибрежной защитной полосе пролива Глубокий Турунчук. Это территория природно-заповедного фонда Украины, охраняемая международными конвенциями.

Уже убрали 15 сооружений, но работы будут продолжаться дальше. Около десяти лет они использовались в частных целях и наносили ущерб уникальной экосистеме парка. Застройки стали источником незаконного заработка, а земли государства находились в фактическом плену частных лиц.

Кому принадлежат

Как выяснилось, часть незаконных сооружений возвели люди, связанные с Григорием Мельниченко — зятем экс-главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого. По судебным решениям, он обустроил около 140 объектов, среди которых рыболовные домики на сваях и базы отдыха.

Еще несколько лет назад Мельниченко обвиняли в подделке документов и изменении дат строительства. Несмотря на многочисленные скандалы и уголовные производства, объекты оставались на территории нацпарка.

Всего суды приняли три решения, которыми было признано незаконными 140 сооружений на территории парка, которые должны быть занесены. Однако решение не было внедрено.

Всего суды приняли три решения, которыми было признано незаконными 140 сооружений на территории парка, которые должны быть занесены. Однако решение не было внедрено.