Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
В Одесской области пруд превратился в оазис для птиц

В Одесской области пруд превратился в оазис для птиц

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 16:18
Пруд возле Маяков стал пристанищем для птиц в Одесской области
Пруд вблизи Маяков. Фото: Сергей Курочкин

Возле села Маяки Одесской области пруд стал местом отдыха для сотен птиц разных видов. Даже несмотря на обмеление водоем дарит им пищу и защиту.

Об этом сообщили на странице "Нижнеднестровского национального природного парка".

Приют для птиц

Пруд возле Маяков превратился в настоящее убежище для пернатых. На воде можно увидеть сотни крякв, более сотни серых гусей и множество чаек. Они находят здесь пищу и прячутся от жары. Пейзаж выглядит особенно живописным: утки взлетают из воды, гуси курлыкают, а чайки создают над прудом звонкий "оркестр". И все это — буквально в нескольких шагах от дороги.

Для людей такая картина стала напоминанием, что даже небольшие водоемы в годы засухи имеют огромное значение. Кроме того, они могут спасать дикую природу.

"Вода, хоть и обмелела, все же дала им защиту и пищу, а людям — напоминание: даже небольшие водоемы в засушливые годы становятся бесценными", — отметили в Нацпарке.

Напомним, мы писали, что жители Одесской области пытаются спасти Куяльницкий лиман. Также мы сообщали, что в Нижнеднестровском национальном парке начался демонтаж незаконных сооружений на берегу пролива Глубокий Турунчук.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
