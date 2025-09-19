Пруд возле Маяков стал пристанищем для птиц в Одесской области

Пруд вблизи Маяков. Фото: Сергей Курочкин

Возле села Маяки Одесской области пруд стал местом отдыха для сотен птиц разных видов. Даже несмотря на обмеление водоем дарит им пищу и защиту.

Об этом сообщили на странице "Нижнеднестровского национального природного парка".

Приют для птиц

Пруд возле Маяков превратился в настоящее убежище для пернатых. На воде можно увидеть сотни крякв, более сотни серых гусей и множество чаек. Они находят здесь пищу и прячутся от жары. Пейзаж выглядит особенно живописным: утки взлетают из воды, гуси курлыкают, а чайки создают над прудом звонкий "оркестр". И все это — буквально в нескольких шагах от дороги.

Для людей такая картина стала напоминанием, что даже небольшие водоемы в годы засухи имеют огромное значение. Кроме того, они могут спасать дикую природу.

"Вода, хоть и обмелела, все же дала им защиту и пищу, а людям — напоминание: даже небольшие водоемы в засушливые годы становятся бесценными", — отметили в Нацпарке.

