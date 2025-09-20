Суд над Трухановим у ВАКС — нові слухання

Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: truonline

У Вищому антикорупційному суді завершили підготовчий етап у справі мера Одеси Геннадія Труханова та його соратників. Далі почнуться слухання по суті, які можуть стати ключовими. Слідство інкримінує створення злочинної організації, махінації із землею та відмивання грошей. Загальний збиток оцінюється у сотні мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання Вищого антикорупційного суду від 19 вересня.

Реклама

Читайте також:

Слухання проти мера Одеси

З засідання стало відомо, що ВАКС переходить до розгляду справи Труханова та його оточення по суті. На підготовчий етап пішло пів року, оскільки захист подавав численні скарги та клопотання, затягуючи процес.

У справі понад 300 томів матеріалів і близько 500 свідків. Серед обвинувачених — мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, колишній прокурор області Олег Жученко та інші. За версією слідства, всі вони діяли під керівництвом бізнесмена Володимира Галантерника, який нині перебуває в розшуку.

Їм інкримінують створення злочинної організації, розкрадання та відмивання коштів, а також зловживання владою. За даними НАБУ, збитки міста становлять понад 689 мільйонів гривень.

Які обвинувачення проти Геннадія Труханова

За версією слідства, у 2016–2019 роках учасники схеми передавали землі Одеси заздалегідь визначеним забудовникам без конкурсу. У результаті вони заволоділи шістьма ділянками на Аркадійському (Гагарінському) плато, вулицях Варненській, Жаботинського та Академічній. На цих територіях уже зведені житлові комплекси Sea View, Альтаїр-3 та апарт-комплекс Морська резиденція

Нагадаємо, Геннадій Труханов у святковому відеопривітанні до Дня міста згадав про російських літераторів і використав радянську пісню. Також міський голова розпорядився виділити кошти на реконструкцію парка "ім. Савицького", де у 2024 році мер планував створити окрему зону "Імперського та радянського минулого".