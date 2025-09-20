Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Махінації з землею — стартують нові слухання проти мера Одеси

Махінації з землею — стартують нові слухання проти мера Одеси

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 11:20
Суд над Трухановим у ВАКС — нові слухання
Мер Одеси Геннадій Труханов. Фото: truonline

У Вищому антикорупційному суді завершили підготовчий етап у справі мера Одеси Геннадія Труханова та його соратників. Далі почнуться слухання по суті, які можуть стати ключовими. Слідство інкримінує створення злочинної організації, махінації із землею та відмивання грошей. Загальний збиток оцінюється у сотні мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з засідання Вищого антикорупційного суду від 19 вересня.

Реклама
Читайте також:

Слухання проти мера Одеси

З засідання стало відомо, що ВАКС переходить до розгляду справи Труханова та його оточення по суті. На підготовчий етап пішло пів року, оскільки захист подавав численні скарги та клопотання, затягуючи процес.

У справі понад 300 томів матеріалів і близько 500 свідків. Серед обвинувачених — мер Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, колишній прокурор області Олег Жученко та інші. За версією слідства, всі вони діяли під керівництвом бізнесмена Володимира Галантерника, який нині перебуває в розшуку.

Їм інкримінують створення злочинної організації, розкрадання та відмивання коштів, а також зловживання владою. За даними НАБУ, збитки міста становлять понад 689 мільйонів гривень.

Які обвинувачення проти Геннадія Труханова

За версією слідства, у 2016–2019 роках учасники схеми передавали землі Одеси заздалегідь визначеним забудовникам без конкурсу. У результаті вони заволоділи шістьма ділянками на Аркадійському (Гагарінському) плато, вулицях Варненській, Жаботинського та Академічній. На цих територіях уже зведені житлові комплекси Sea View, Альтаїр-3 та апарт-комплекс Морська резиденція

Нагадаємо, Геннадій Труханов у святковому відеопривітанні до Дня міста згадав про російських літераторів і використав радянську пісню. Також міський голова розпорядився виділити кошти на реконструкцію парка "ім. Савицького", де у 2024 році мер планував створити окрему зону "Імперського та радянського минулого".

Одеса суд Геннадій Труханов Одеська область ВАКС Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації