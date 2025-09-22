Саботаж деколонизации в Одессе

Указатель со старым названием улицы в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе процесс деколонизации отличается от других городов Украины. Если во многих регионах причиной задержек становится бюрократия или равнодушие, то в Одессе — это выглядит как сознательный саботаж. Такие действия подпитывают пророссийские нарративы и провоцируют конфликты в городе.

Об этом в эфире телеканала "Суспільне" рассказал председатель ОО "Деколонизация.Украина" Вадим Позняков.

Сознательный саботаж

Позняков заявил, что Одесса существенно отличается от других городов в вопросе деколонизации. По его словам, в большинстве городов задержки связаны с бюрократическими механизмами или нежеланием доводить дело до конца. Зато в Одессе речь идет о сознательном саботаже.

"Это не просто равнодушие или бюрократия. В Одессе никто не хочет этого делать, и это выглядит как борьба против деколонизации и декоммунизации", — подчеркнул Позняков.

Он также вспомнил выступление мэра Одессы ко Дню города, во время которого тот, по его мнению" намеренно называл фамилии русских писателей, именами которых когда-то были названы одесские улицы. Хотя еще в июле 2024 года областная администрация приняла решение об их переименовании.

"Это была сознательная провокация, которая может быть связана с политическими расчетами и подготовкой к выборам", — отметил эксперт.

Позняков отметил, что такая позиция местной власти создает риск для украинской идентичности города и подрывает доверие к самому процессу деколонизации.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе исчезли все улицы в честь Пушкина. Также мы писали, что в Одессе вскоре переименуют несколько улиц и парк.