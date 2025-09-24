Видео
Главная Одесса В Одессе переименовали несколько улиц и парк — новые названия

В Одессе переименовали несколько улиц и парк — новые названия

Дата публикации 24 сентября 2025 11:55
Переименование улиц и парка в Одессе 2025
Показчик в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе несколько улиц получили новые названия в честь павших военных. Также переименовали парк в центре города и объединили две улицы в Киевском районе.

Соответствующее решение приняли сегодня, 24 сентября, на сессии городского совета.

Новые названия

Депутаты Одесского горсовета поддержали новые переименования. Улица Чапаева теперь носит имя Вячеслава Кириллова, а Средняя — Александра Свища. Оба военных погибли, защищая Украину. Парк на углу Фонтанской дороги и проспекта Леси Украинки получил имя украинской поэтессы. В Киевском районе улицы Сакко и Архитектора Дмитренко объединили в одну — под названием улица Архитектора Дмитренко.

Изменения стали возможными благодаря общественному голосованию, которое длилось с 1 мая по 1 июля этого года. Одесситы также рассматривали предложение назвать Канатный переулок в честь Михая Эминеску, но оно не набрало достаточной поддержки.

Напомним, мы писали, в Одессе саботируют процесс деколонизации. Также мы сообщали о том, сколько в Одесской области осталось переименовать улиц.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
