Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рютте сделал важное заявление о поставках оружия Украине
Главная Одесса В Одессе установят уборную за 6 млн гривен — что известно

В Одессе установят уборную за 6 млн гривен — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 17:05
В Одессе начнут строить инклюзивный туалет за 6 млн гривен
Вариант инклюзивной уборной. Фото: скриншот с сессии городского совета

В Одессе решили не устанавливать сразу 19 общественных инклюзивных туалетов, а начать с пилотного объекта. На первый туалет выделят почти 6 миллионов гривен, а остальные появятся до 2028 года. Городские власти объясняют решение высокими затратами и отсутствием опыта обслуживания таких объектов.

Соответствующее решение приняли на сессии Одесского городского совета.

Реклама
Читайте также:

Миллионы на туалет

Депутаты Одесского горсовета поддержали пилотный проект по установке одного инклюзивного туалета. Его строительство начнется в 2025 году и будет стоить 5,75 миллиона гривен. Новый объект будет полностью автоматическим и оборудованным универсальной кабиной для людей с инвалидностью. Кроме того, вокруг туалета планируют благоустроить территорию, чтобы обеспечить комфорт для посетителей.

Чиновники объясняют пересмотр планов тем, что бюджет не выдержит одновременной установки 19 таких объектов, особенно в условиях войны. Кроме этого есть опасения, что не все туалеты будут востребованы и нет достаточного опыта их эксплуатации.

Напомним, мы писали, что на сессии Одесского городского совета приняли решение выделить более 50 миллионов на военных. А также приняли решение переименовать парк и несколько улиц города.

Одесса Одесская область городской совет Новости Одессы бюджет инклюзивные инициативы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации