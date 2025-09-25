В Одессе начнут строить инклюзивный туалет за 6 млн гривен

Вариант инклюзивной уборной. Фото: скриншот с сессии городского совета

В Одессе решили не устанавливать сразу 19 общественных инклюзивных туалетов, а начать с пилотного объекта. На первый туалет выделят почти 6 миллионов гривен, а остальные появятся до 2028 года. Городские власти объясняют решение высокими затратами и отсутствием опыта обслуживания таких объектов.

Соответствующее решение приняли на сессии Одесского городского совета.

Миллионы на туалет

Депутаты Одесского горсовета поддержали пилотный проект по установке одного инклюзивного туалета. Его строительство начнется в 2025 году и будет стоить 5,75 миллиона гривен. Новый объект будет полностью автоматическим и оборудованным универсальной кабиной для людей с инвалидностью. Кроме того, вокруг туалета планируют благоустроить территорию, чтобы обеспечить комфорт для посетителей.

Чиновники объясняют пересмотр планов тем, что бюджет не выдержит одновременной установки 19 таких объектов, особенно в условиях войны. Кроме этого есть опасения, что не все туалеты будут востребованы и нет достаточного опыта их эксплуатации.

