Недвижимость в Одессе 2025 - какая стоимость жилья

Новостройка у моря в Одессе. Фото: dom.ria

Квартиры в Одессе — это не только о квадратных метрах, близости к морю или современных планировках. Прежде всего это вопрос безопасности, инвестиций и стабильности во время войны. Несмотря на все вызовы, Южная Пальмира сохраняет привлекательность для покупателей и застройщиков. Здесь активно покупают жилье как местные, так и иностранные инвесторы, а новостройки с укрытиями становятся приоритетом.

Какие тенденции сегодня определяют рынок одесской недвижимости и что больше всего интересует покупателей в 2025 году — журналисты Новини.LIVE узнавали у риелтора Светланы Смирной.

Квартиры в Одессе

Несмотря на войну, Одесса остается городом, который привлекает инвесторов и покупателей недвижимости. Курортный статус, развитая инфраструктура и близость к морю обуславливают постоянный интерес к квартирам и новостройкам. Рынок переживает трансформацию, и, даже несмотря на войну, спрос не уменьшается, а цены продолжают расти.

"Сейчас у нас есть очень крутой объект в Хаджибейском районе. Там цена за квадратный метр стартует от 720 долларов. Первый взнос может быть от 3 тысяч долларов. Это очень крутое предложение. Конечно, у нас меняется все, и цены также меняются. Рост цен на данный момент гораздо больше, чем был до войны", — говорит риелтор Светлана Смирная.

Риелтор Светлана Смирная о квартирах в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Строительные компании пытаются удержать баланс между доступностью и себестоимостью, но спрос диктует свои условия. Люди, даже несмотря на риски войны, ищут возможности инвестировать в квадратные метры. Это и стимулирует рост стоимости квартир. С начала года цены выросли на десятки тысяч гривен, и эксперты прогнозируют, что эта тенденция будет держаться еще долго.

"Я уверенно могу сказать, что мы видим, что цены сейчас растут в любой сфере нашей жизни. И недвижимость, конечно, не исключение. Цены растут, потому что есть спрос. Глядя по моему опыту, я вижу, как на политической арене немножко все ухудшится. С начала года цены выросли на 10-15 тысяч", — объясняет эксперт.

Один из ЖК в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, одесский рынок жилья движется в направлении стабильного подорожания, даже несмотря на сложную экономическую ситуацию. Но ключевым фактором все же остается готовность людей вкладывать средства именно сейчас.

Какие квартиры покупают в Одессе

Популярностью пользуются небольшие квартиры — студии и однокомнатные. Такой формат удобен и для проживания, и для инвестиций. Минимализм в дизайне стал основным трендом.

"Спросом всегда пользовались однокомнатные квартиры. Сейчас нет красной кухни, зеленой ванной комнаты. Сейчас все склоняется к минимализму. Поэтому и квадратные метры также уменьшаются. И это очень классная идея под инвестицию. Поэтому студии и однокомнатные", — подчеркивает риелтор.

Спальня в минималистическом стиле. Фото: Новини.LIVE

В то же время покупатели обращают внимание на жилые комплексы с полноценной инфраструктурой. Большинство из них расположены в Приморском районе — ближе к морю, где каждый квадратный метр имеет дополнительную ценность. Это подтверждает, что главным фактором при выборе жилья остается местоположение.

"Первый пункт в приобретении недвижимости — это всегда локация. Поэтому, конечно, классная инфраструктура и море — преимущественно у нас покупают в этих районах", — объясняет риелтор Светлана Смирная.

Одесские многоэтажки с видом на море. Фото: Новини.LIVE

Еще одной особенностью современных новостроек стали укрытия, которые обустраиваются максимально удобно. Застройщики делают акцент на наличии розеток, мест для отдыха и даже зон для обучения детей. Такие детали превращаются в важное конкурентное преимущество, ведь война внесла свои коррективы в требования покупателей.

Риски инвестиций в недвижимость

Многие покупатели сознательно выбирают новостройки, ориентируясь на современные стандарты и комфорт. В то же время на вторичном рынке остаются выгодные варианты, особенно в центральных районах города. Спрос на каждый из сегментов определяется не только ценой, но и перспективами развития района, которые сегодня играют ключевую роль. В итоге рынок демонстрирует разносторонность и открывает возможности для различных категорий клиентов. При этом эксперт отмечает: лучшее страхование рисков — это выбор проверенного застройщика, который гарантирует качество и безопасность.

"Мы сегодня живем вовремя, где риски есть везде. И лучшее страхование для себя, как и для инвесторов, это если ты выберешь проверенного, надежного застройщика. Вот такой мой личный совет", — добавляет эксперт.

Строительство многоэтажек в Одессе. Фото: novostroika

Этот вопрос рисков особенно актуален во время войны, когда фактор безопасности имеет решающее значение. Надежность компании-застройщика становится гарантией не только качества жилья, но и сохранности вложенных средств. Многие инвесторы сейчас уделяют внимание репутации компании даже больше, чем цене. Именно это формирует новые стандарты доверия на рынке.

Влияние войны на рынок недвижимости

Полномасштабная война изменила структуру рынка. Часть украинцев, которые остались за границей, решили продать свое жилье в Одессе. В то же время есть те, кто остался и активно покупает. Это формирует дополнительный объем предложений.

"На четвертом году полномасштабной войны можем увидеть такую тенденцию, что люди, которые закрепились уже за границей, на сегодня приняли решение оставаться там, поэтому они продают свою недвижимость. Но у нас также есть украинцы, которые решили оставаться, и эта недвижимость для них интересна", — отмечает эксперт.

Многоэтажка в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, война одновременно создала и дополнительные риски, и новые возможности. Для тех, кто остался в Украине, рынок открывает уникальные предложения, ведь появились объекты, которые ранее редко выставлялись на продажу. Это формирует новый баланс между спросом и предложением. И хотя ситуация остается нестабильной, Одесса сохраняет свою привлекательность.

Интерес иностранцев к Одессе

Важно, что Одесса привлекает не только внутренних покупателей. В городе активны и иностранные инвесторы, среди которых граждане Молдовы. Для них важным фактором является и возможность быстрого доступа к морю, и перспективы развития туристического бизнеса. Поэтому инвестиции с их стороны создает дополнительный импульс для местного рынка. Это усиливает конкуренцию и подталкивает цены еще выше.

"Сейчас у каждого из моих коллег также есть граждане из Молдовы, которые покупают. Но Одесса была и есть курортным городом. И сюда инвестируют не только украинцы, а, конечно, иностранцы. Поэтому спрос на нашу жемчужину, конечно, есть везде", — отмечает риелтор.

Дома у моря. Фото: fresco

Перспективы рынка недвижимости

Летний сезон 2025 года подтвердил: Одесса остается привлекательной для инвесторов. В городе активно покупают и квартиры, и частные дома. Прогнозы на ближайший год остаются оптимистичными, хотя рынок и зависит от внешних факторов.

"Я лично думаю, что цены вырастут в нашей столице Украины, конечно и в Одессе. А вот если мы говорим за Запад, я думаю, что там немножко будет другая ситуация. Мне кажется, что они могут снизиться там", — заключает Светлана Смирная.

Новые многоэтажки в Одессе. Фото: dom.ria

Одесса держит стабильно высокий интерес и имеет все предпосылки для дальнейшего развития. В то же время будущее цен напрямую зависит от политической ситуации и экономической стабильности в стране. Но уже сейчас можно утверждать, что спрос и в дальнейшем будет поддерживать рост стоимости.

