Нерухомість в Одесі 2025 — яка вартість житла

Новобудова біля моря в Одесі. Фото: dom.ria

Квартири в Одесі — це не лише про квадратні метри, близькість до моря чи сучасні планування. Насамперед це питання безпеки, інвестицій та стабільності у час війни. Попри всі виклики, Південна Пальміра зберігає привабливість для покупців і забудовників. Тут активно купують житло як місцеві, так і іноземні інвестори, а новобудови з укриттями стають пріоритетом.

Які тенденції сьогодні визначають ринок одеської нерухомості та що найбільше цікавить покупців у 2025 році — журналісти Новини.LIVE дізнавалися у рієлторки Світлани Смірної.

Квартири в Одесі

Попри війну, Одеса залишається містом, яке приваблює інвесторів та покупців нерухомості. Курортний статус, розвинена інфраструктура та близькість до моря зумовлюють постійний інтерес до квартир і новобудов. Ринок переживає трансформацію, і, навіть попри війну, попит не зменшується, а ціни продовжують зростати.

"Наразі ми маємо дуже крутий об'єкт в Хаджибейському районі. Там ціна за квадратний метр стартує від 720 доларів. Перший внесок може бути від 3 тисяч доларів. Це дуже крута пропозиція. Звичайно, у нас міняється все, і ціни також міняються. Зростання цін наразі набагато більший, ніж був до війни", — каже рієлторка Світлана Смірна.

Рієлторка Світлана Смірна про квартири в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Будівельні компанії намагаються втримати баланс між доступністю та собівартістю, але попит диктує свої умови. Люди, навіть попри ризики війни, шукають можливості інвестувати у квадратні метри. Це й стимулює ріст вартості квартир. З початку року ціни зросли на десятки тисяч гривень, і експерти прогнозують, що ця тенденція триматиметься ще довго.

"Я впевнено можу сказати, що ми бачимо, що ціни зараз зростають в будь-якій сфері нашого життя. І нерухомість, звичайно, не виключення. Ціни зростають, тому що є попит. Дивлячись з мого досвіду, я бачу, як на політичній арені трошки все погладшає. З початку року ціни зросли на 10–15 тисяч", — пояснює експертка.

Один із ЖК в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, одеський ринок житла рухається у напрямку стабільного подорожчання, навіть попри складну економічну ситуацію. Але ключовим чинником усе ж залишається готовність людей вкладати кошти саме зараз.

Які квартири купують в Одесі

Популярність мають невеликі квартири — студії та однокімнатні. Такий формат зручний і для проживання, і для інвестицій. Мінімалізм у дизайні став основним трендом.

"Попит завжди мали однокімнатні квартири. Зараз нема червоної кухні, зеленої ванної кімнати. Зараз все схиляється до мінімалізму. Тому і квадратні метри також зменшуються. І це дуже класна ідея під інвестицію. Тому студії й однокімнатні", — підкреслює рієлторка.

Спальня в мінімалістичному стилі. Фото: Новини.LIVE

Водночас покупці звертають увагу на житлові комплекси з повноцінною інфраструктурою. Більшість із них розташовані у Приморському районі — ближче до моря, де кожен квадратний метр має додаткову цінність. Це підтверджує, що головним фактором при виборі житла лишається місце розташування.

"Першим пунктом в придбанні нерухомості завжди є локація. Тому, звичайно, класна інфраструктура і море — переважно у нас купують у цих районах", — пояснює рієлторка Світлана Смірна.

Одеські багатоповерхівки з видом на море. Фото: Новини.LIVE

Ще однією особливістю сучасних новобудов стали укриття, які облаштовуються максимально зручно. Забудовники роблять акцент на наявності розеток, місць для відпочинку та навіть зон для навчання дітей. Такі деталі перетворюються на важливу конкурентну перевагу, адже війна внесла свої корективи у вимоги покупців.

Ризики інвестицій в нерухомість

Багато покупців свідомо обирають новобудови, орієнтуючись на сучасні стандарти та комфорт. Водночас на вторинному ринку залишаються вигідні варіанти, особливо у центральних районах міста. Попит на кожен із сегментів визначається не лише ціною, а й перспективами розвитку району, які сьогодні відіграють ключову роль. У підсумку ринок демонструє різнобічність і відкриває можливості для різних категорій клієнтів. При цьому експертка наголошує: найкраще страхування ризиків — це вибір перевіреного забудовника, який гарантує якість та безпеку.

"Ми сьогодні живемо в час, де ризики є скрізь. І найкраще страхування для себе, як і для інвесторів, це може бути, якщо ти обереш перевіреного, надійного забудовника. Ось така моя особиста порада", — додає експертка.

Будівництво багатоповерхівок в Одесі. Фото: novostroika

Це питання ризиків особливо актуальне під час війни, коли фактор безпеки має вирішальне значення. Надійність компанії-забудовника стає гарантією не лише якості житла, а й збереження вкладених коштів. Багато інвесторів нині приділяють увагу репутації компанії навіть більше, ніж ціні. Саме це формує нові стандарти довіри на ринку.

Вплив війни на ринок нерухомості

Повномасштабна війна змінила структуру ринку. Частина українців, які залишилися за кордоном, вирішили продати своє житло в Одесі. Водночас є ті, хто залишився й активно купує. Це формує додатковий обсяг пропозицій.

"На четвертому році повномасштабної війни можемо побачити таку тенденцію, що люди, які закріпились вже за кордоном, на сьогодні прийняли рішення залишатися там, тому вони продають свою нерухомість. Але в нас також є українці, які вирішили залишатися, і ця нерухомість для них є цікавою", — зазначає експертка.

Багатоповерхівка в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, війна водночас створила і додаткові ризики, і нові можливості. Для тих, хто залишився в Україні, ринок відкриває унікальні пропозиції, адже з’явилися об’єкти, які раніше рідко виставлялися на продаж. Це формує новий баланс між попитом і пропозицією. І хоча ситуація залишається нестабільною, Одеса зберігає свою привабливість.

Інтерес іноземців до Одеси

Важливо, що Одеса приваблює не лише внутрішніх покупців. У місті активні й іноземні інвестори, серед яких громадяни Молдови. Для них важливим фактором є і можливість швидкого доступу до моря, і перспективи розвитку туристичного бізнесу. Тому інвестиції з їх боку створюють додатковий імпульс для місцевого ринку. Це підсилює конкуренцію і підштовхує ціни ще вище.

"Зараз у кожного з моїх колег також є громадяни з Молдови, які купують. Але Одеса була і є курортним містом. І сюди інвестують не тільки українці, а, звичайно, іноземці. Тому попит на нашу перлину, звичайно, є скрізь", — зазначає рієлторка.

Будинки біля моря. Фото: fresco

Перспективи ринку нерухомості

Літній сезон 2025 року підтвердив: Одеса залишається привабливою для інвесторів. У місті активно купують і квартири, і приватні будинки. Прогнози на найближчий рік залишаються оптимістичними, хоча ринок і залежить від зовнішніх факторів.

"Я особисто думаю, що ціни зростуть в нашій столиці України, звичайно і в Одесі. А от якщо ми кажемо за Захід, я думаю, що там трошки буде інша ситуація. Мені здається, що вони можуть знизитись там", — підсумовує Світлана Смірна.

Нові багатоповерхівки в Одесі. Фото: dom.ria

Одеса тримає стабільно високий інтерес і має всі передумови для подальшого розвитку. Водночас майбутнє цін напряму залежить від політичної ситуації та економічної стабільності в країні. Але вже зараз можна стверджувати, що попит і надалі підтримуватиме ріст вартості.

