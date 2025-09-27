Ринок нерухомості в Одесі зростає

Квартири в Одесі дорожчають. Фото: Новини.LIVE

Одеса знову привертає увагу не лише туристів, а й тих, хто вкладає гроші у житло. Попит на квартири росте, а ціни впевнено повзуть угору. Серед покупців — як українці, так і іноземці, зокрема з Молдови. Експерти прогнозують, що зростання триватиме і надалі.

Що сьогодні відбувається на ринку одеської нерухомості, журналісти Новини.LIVE дізнавалися у рієлторки Світлани Смірної.

Попит на житло в Одесі

Цього літа Одеса традиційно прийняла велику кількість відпочивальників. Проте багато з них приїхали не лише на море, а й придивляються до місцевої нерухомості. Рієлторка Світлана Смірна пояснює, що в курортний сезон кількість інвестицій у житло зросла відчутно.

"Дивлячись на літній сезон 2025 року, дуже великий відсоток людей приїжджають на відпочинок до Одеси і, звичайно, вони також інвестують. Зараз ми маємо дуже крутий проєкт у Хаджибеївському районі. Там ціна за квадратний метр стартує від 7020 доларів, а перший внесок може бути від 3000 доларів. Це дуже вигідна пропозиція", — зазначає вона.

Іноземці інвестують в житло в Одесі

За її словами, з початку року ціни на квадратні метри в місті відчутно зросли. Попит пояснюється не лише внутрішніми покупцями, а й іноземними інвесторами, які все активніше заходять на одеський ринок.

"Ціни на квартири йдуть угору, бо попит є. Якщо брати так, то з початку року вони підвищилися на 10-15 тисяч гривень. Це помітне зростання, і я впевнена, що воно триватиме й надалі", — підкреслила Світлана Смірна.

Рієлторка додає, що Одеса має імідж міста, в яке охоче вкладають не лише українці. У регіоні активно купують житло й громадяни сусідніх країн.

"Зараз серед моїх клієнтів є і громадяни з Молдови. Але це не новина: Одеса завжди була курортним містом, в яке інвестують і українці, і іноземці. Попит на нашу Перлину Чорного моря є завжди", — сказала вона.

