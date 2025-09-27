Відео
Квартири в Одесі дорожчають — найбільше інвесторів з Молдови

Квартири в Одесі дорожчають — найбільше інвесторів з Молдови

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 16:10
Ринок нерухомості в Одесі зростає
Квартири в Одесі дорожчають. Фото: Новини.LIVE

Одеса знову привертає увагу не лише туристів, а й тих, хто вкладає гроші у житло. Попит на квартири росте, а ціни впевнено повзуть угору. Серед покупців — як українці, так і іноземці, зокрема з Молдови. Експерти прогнозують, що зростання триватиме і надалі.

Що сьогодні відбувається на ринку одеської нерухомості, журналісти Новини.LIVE дізнавалися у рієлторки Світлани Смірної.

Читайте також:

Попит на житло в Одесі

Цього літа Одеса традиційно прийняла велику кількість відпочивальників. Проте багато з них приїхали не лише на море, а й придивляються до місцевої нерухомості. Рієлторка Світлана Смірна пояснює, що в курортний сезон кількість інвестицій у житло зросла відчутно.

"Дивлячись на літній сезон 2025 року, дуже великий відсоток людей приїжджають на відпочинок до Одеси і, звичайно, вони також інвестують. Зараз ми маємо дуже крутий проєкт у Хаджибеївському районі. Там ціна за квадратний метр стартує від 7020 доларів, а перший внесок може бути від 3000 доларів. Це дуже вигідна пропозиція", — зазначає вона.

Іноземці інвестують в житло в Одесі

За її словами, з початку року ціни на квадратні метри в місті відчутно зросли. Попит пояснюється не лише внутрішніми покупцями, а й іноземними інвесторами, які все активніше заходять на одеський ринок.

"Ціни на квартири йдуть угору, бо попит є. Якщо брати так, то з початку року вони підвищилися на 10-15 тисяч гривень. Це помітне зростання, і я впевнена, що воно триватиме й надалі", — підкреслила Світлана Смірна.

Рієлторка додає, що Одеса має імідж міста, в яке охоче вкладають не лише українці. У регіоні активно купують житло й громадяни сусідніх країн.

"Зараз серед моїх клієнтів є і громадяни з Молдови. Але це не новина: Одеса завжди була курортним містом, в яке інвестують і українці, і іноземці. Попит на нашу Перлину Чорного моря є завжди", — сказала вона.

Нагадаємо, на ринку нерухомості Одеси з’явився будинок площею 400 квадратних метрів із ділянкою на 10 соток за ціною квартири. Також ми писали, що на Одещині зафіксували понад 17 тисяч проваджень через несплату комуналки.

