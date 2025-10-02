Відео
Україна
Негода в Одесі — які дороги досі затоплені та перекриті

Негода в Одесі — які дороги досі затоплені та перекриті

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 10:27
Перекриття доріг і зміни трамвайних маршрутів в Одесі 2 жовтня
Затоплена через негоду вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уранці 2 жовтня в Одесі через наслідки негоди досі перекриті кілька вулиць. Це ускладнило рух транспорту. Електротранспорт здебільшого працює, але кілька трамвайних маршрутів зупинені або змінені. Містян закликають планувати поїздки заздалегідь.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Ситуація на дорогах

В Одесі станом на ранок 2 жовтня перекрито ділянку вулиці Отамана Головатого від Солонцюватого провулку до вулиці М. Гефта. Також закрито рух на вулиці Чорноморського Козацтва в районі скверу біля суду. Вантажний транспорт може користуватися Ширяєвським провулком, однак для легкових авто проїзд там обмежено. Крім того, тимчасово перекриті перехрестя вулиці Тополева з Люстдорфською дорогою, провулку Газового з Приморською та вулиці Костанді з Люстдорфською дорогою.

Громадський транспорт

Електротранспорт у місті здебільшого відновив роботу. Однак трамвайні маршрути №1 та №20 не курсують. Маршрут №7 працює у скороченому режимі — від Херсонського скверу до 11 станції Люстдорфської дороги.

Нагадаємо, ми повідомляли, що влада обіцяє відшкодувати збитки жителям Одеси після негоди. Також ми писали, що комісія розслідує обставини затоплення Одеси.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
