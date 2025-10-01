Відео
Україна
Негода в Одесі — влада обіцяє відшкодувати збитки постраждалим

Негода в Одесі — влада обіцяє відшкодувати збитки постраждалим

Дата публікації: 1 жовтня 2025 22:13
Негода в Одесі — влада обіцяє відшкодувати збитки постраждалим
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Влада Одещини обіцяє всебічно підтримати постраждалих від потужної зливи, яка вже другий день руйнує регіон. Через рекордну кількість опадів підтоплено вулиці, пошкоджено інфраструктуру та залишено десятки тисяч родин без світла, а стихія забрала життя десяти людей.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер під час брифінгу у середу, 1 жовтня.

Допомога постраждалим через негоду

Кіпер зазначив, що ситуація перебуває на особливому контролі. За його словами, вже проведено нараду, яка має державне значення, і зараз розглядається питання відшкодування збитків як родинам загиблих, так і тим, хто постраждав від негоди.

Окремо він зупинився на проблемі затоплених паркінгів. Кіпер наголосив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій задіє всі доступні ресурси для ліквідації підтоплень.

"Ці об’єкти належать до критичної інфраструктури, тому їх відновлення є одним із пріоритетних завдань", — підкреслив він.

Нагадаємо, що міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба заявив, що кількість загиблих уже зросла до десяти людей, серед них є дитина.

А до цього  журналісти Новини.LIVE прибули на місце подій та показували наслідки негоди в Одесі.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
