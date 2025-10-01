Непогода в Одессе - власти обещают возместить ущерб пострадавшим

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Власти Одесской области обещают всесторонне поддержать пострадавших от мощного ливня, который уже второй день разрушает регион. Из-за рекордного количества осадков подтоплены улицы, повреждена инфраструктура и оставлены десятки тысяч семей без света, а стихия унесла жизни десяти человек.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер во время брифинга в среду, 1 октября.

Помощь пострадавшим из-за непогоды

Кипер отметил, что ситуация находится на особом контроле. По его словам, уже проведено совещание, которое имеет государственное значение, и сейчас рассматривается вопрос возмещения убытков как семьям погибших, так и тем, кто пострадал от непогоды.

Отдельно он остановился на проблеме затопленных паркингов. Кипер подчеркнул, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям задействует все доступные ресурсы для ликвидации подтоплений.

"Эти объекты относятся к критической инфраструктуре, поэтому их восстановление является одной из приоритетных задач", — подчеркнул он.

Напомним, что министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что количество погибших уже возросло до десяти человек, среди них есть ребенок.

А до этого журналисты Новини.LIVE прибыли на место событий и показывали последствия непогоды в Одессе.