Україна
Трагедія на Одещині — комісія розслідує обставини підтоплення

Трагедія на Одещині — комісія розслідує обставини підтоплення

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 23:59
Потоп в Одесі - влада обіцяє ретельне розслідування трагедії
Денис Платонов, Олексій Кулеба та Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває розслідування трагедії, внаслідок якої загинули п’ятеро людей із Херсону.  Наразі створюється комісія для розслідування причин підтоплень.

Про це представники влади повідомили під час брифінгу в Одесі у середу, 1 жовтня.

Читайте також:

Одеська влада обіцяє ретельне розслідування трагедії

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що ще рік тому звертався до міської ради з листами щодо регулювання роботи зливових колекторів.

"Ще рік тому я вже звертався до міської ради з листами, бо це питання не вперше виникає навіть за мою каденцію тут. І були листи направлені щодо регулювання питання роботи колекторів. Я думаю, що передчасно робити будь-які висновки", — сказав він.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав, що робота комісії може дати старт розробці законопроекту, який визначатиме пріоритети капітальних вкладень органів місцевого самоврядування.

"Зі свого боку додам також, що не виключаю, що можливо одним з результатів роботи комісії буде також пропозиція щодо розробки законопроекту, який би робив пріоритети для витрачання капітальних вкладень органів місцевого самоврядування, які мають такі великі навантаження і таку інфраструктуру, яка потребує досить серйозного оновлення, модернізації, тому що це, відповідно, призводить до таких наслідків", — зазначив Кулеба.

Начальник ГУ ДСНС в Одеській області Денис Платонов пояснив, чому наразі неможливо робити статистичні висновки та оцінювати масштаби наслідків.

"Факт, що комісія може розпочати роботи тільки після того, як будуть проведені, перше, пошукові роботи, друге, роботи по відкачуванню і наданню комісії можливість працювати на тих чи інших локаціях, щоб зробити висновок. Зараз, на превеликий жаль, багато підтоплених територій, багато підтоплених комунікацій, і дати об’єктивну оцінку дуже складно", — пояснив він.

Нагадаємо, що під час брифінгу Олег Кіпер заявив, що місцева влада планує підтримати постраждалих від потужної зливи, яка вже другий день руйнує регіон.

А до цього міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба назвав кількість загиблих через негоду в Одесі. Серед них є дитина.

Анастасія Писаненко
