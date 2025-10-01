Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Трагедия на Одесчине — комиссия расследует обстоятельства потопа

Трагедия на Одесчине — комиссия расследует обстоятельства потопа

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 23:59
Потоп в Одессе - власти обещают тщательное расследование трагедии
Денис Платонов, Алексей Кулеба и Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжается расследование трагедии, в результате которой погибли пять человек из Херсона. Сейчас создается комиссия для расследования причин подтоплений.

Об этом представители власти сообщили во время брифинга в Одессе в среду, 1 октября.

Реклама
Читайте также:

Одесские власти обещают тщательное расследование трагедии

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что еще год назад обращался в городской совет с письмами относительно регулирования работы ливневых коллекторов.

"Еще год назад я уже обращался в городской совет с письмами, потому что этот вопрос не впервые возникает даже за мою каденцию здесь. И были письма направлены по регулированию вопроса работы коллекторов", — сказал он.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития громад и территорий Алексей Кулеба добавил, что работа комиссии может дать старт разработке законопроекта, который будет определять приоритеты капитальных вложений органов местного самоуправления.

"Со своей стороны добавлю также, что не исключаю, что возможно одним из результатов работы комиссии будет также предложение по разработке законопроекта, который бы делал приоритеты для расходования капитальных вложений органов местного самоуправления, которые имеют такие большие нагрузки и такую инфраструктуру, которая требует достаточно серьезного обновления, модернизации, потому что это, соответственно, приводит к таким последствиям", — отметил Кулеба.

Начальник ГУ ГСЧС в Одесской области Денис Платонов объяснил, почему пока невозможно делать статистические выводы и оценивать масштабы последствий.

"Факт, что комиссия может начать работы только после того, как будут проведены, первое, поисковые работы, второе, работы по откачке и предоставлению комиссии возможность работать на тех или иных локациях, чтобы сделать вывод. Сейчас, к большому сожалению, много подтопленных территорий, много подтопленных коммуникаций, и дать объективную оценку очень сложно", — пояснил он.

Напомним, что во время брифинга Олег Кипер заявил, что местные власти планируют поддержать пострадавших от мощного ливня, который уже второй день разрушает регион.

А до этого министр развития общин и территорий Алексей Кулеба назвал количество погибших из-за непогоды в Одессе. Среди них есть ребенок.

Одесса вода расследование Олег Кипер потоп
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации