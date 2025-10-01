Потоп в Одессе - власти обещают тщательное расследование трагедии

Денис Платонов, Алексей Кулеба и Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжается расследование трагедии, в результате которой погибли пять человек из Херсона. Сейчас создается комиссия для расследования причин подтоплений.

Об этом представители власти сообщили во время брифинга в Одессе в среду, 1 октября.

Реклама

Читайте также:

Одесские власти обещают тщательное расследование трагедии

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что еще год назад обращался в городской совет с письмами относительно регулирования работы ливневых коллекторов.

"Еще год назад я уже обращался в городской совет с письмами, потому что этот вопрос не впервые возникает даже за мою каденцию здесь. И были письма направлены по регулированию вопроса работы коллекторов", — сказал он.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр развития громад и территорий Алексей Кулеба добавил, что работа комиссии может дать старт разработке законопроекта, который будет определять приоритеты капитальных вложений органов местного самоуправления.

"Со своей стороны добавлю также, что не исключаю, что возможно одним из результатов работы комиссии будет также предложение по разработке законопроекта, который бы делал приоритеты для расходования капитальных вложений органов местного самоуправления, которые имеют такие большие нагрузки и такую инфраструктуру, которая требует достаточно серьезного обновления, модернизации, потому что это, соответственно, приводит к таким последствиям", — отметил Кулеба.

Начальник ГУ ГСЧС в Одесской области Денис Платонов объяснил, почему пока невозможно делать статистические выводы и оценивать масштабы последствий.

"Факт, что комиссия может начать работы только после того, как будут проведены, первое, поисковые работы, второе, работы по откачке и предоставлению комиссии возможность работать на тех или иных локациях, чтобы сделать вывод. Сейчас, к большому сожалению, много подтопленных территорий, много подтопленных коммуникаций, и дать объективную оценку очень сложно", — пояснил он.

Напомним, что во время брифинга Олег Кипер заявил, что местные власти планируют поддержать пострадавших от мощного ливня, который уже второй день разрушает регион.

А до этого министр развития общин и территорий Алексей Кулеба назвал количество погибших из-за непогоды в Одессе. Среди них есть ребенок.