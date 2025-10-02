Перекрытие дорог и изменения трамвайных маршрутов в Одессе 2 октября

Затопленная из-за непогоды улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Утром 2 октября в Одессе из-за последствий непогоды до сих пор перекрыты несколько улиц. Это усложнило движение транспорта. Электротранспорт в основном работает, но несколько трамвайных маршрутов остановлены или изменены. Горожан призывают планировать поездки заранее.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Ситуация на дорогах

В Одессе по состоянию на утро 2 октября перекрыт участок улицы Атамана Головатого от Солонцеватого переулка до улицы М. Гефта. Также закрыто движение на улице Черноморского Казачества в районе сквера возле суда. Грузовой транспорт может пользоваться Ширяевским переулком, однако для легковых авто проезд там ограничен. Кроме того, временно перекрыты перекрестки улицы Тополева с Люстдорфской дорогой, переулка Газового с Приморской и улицы Костанди с Люстдорфской дорогой.

Общественный транспорт

Электротранспорт в городе в основном возобновил работу. Однако трамвайные маршруты №1 и №20 не курсируют. Маршрут №7 работает в сокращенном режиме — от Херсонского сквера до 11 станции Люстдорфской дороги.

Напомним, мы сообщали, что власти обещают возместить убытки жителям Одессы после непогоды. Также мы писали, что комиссия расследует обстоятельства затопления Одессы.