Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия непогоды – в Одессе подсчитывают убытки

Последствия непогоды – в Одессе подсчитывают убытки

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 09:16
Одесса после стихии - восстановление домов и сетей
Мужчины откачивают воду из здания после потопа. Фото: Новини.LIVE

Одесса постепенно оправляется от непогоды, оставившей после себя сотни затопленных домов. В городе круглосуточно работают спасатели и коммунальные службы, откачивают воду и ремонтируют сети. Комиссии уже начали обследование жилья для предоставления компенсаций. Ситуация стабилизируется, но впереди еще много работы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в городе

По состоянию на сегодня в Одессе зафиксировано почти 800 поврежденных домов — около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди и в дальнейшем сообщают о разрушениях. На 38 локациях в частном секторе продолжаются работы по откачке воды. Уже вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 опасных конструкций.

Защитные сооружения также возвращают в готовность. Воду откачали из всех укрытий, сейчас они просушиваются. Часть города остается без света, но энергетики работают на месте. В то же время водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.

В городе и области открыто более 200 Пунктов несокрушимости, где люди могут подзарядить устройства и согреться. К ликвидации последствий привлечены почти 3 тысячи человек и более 660 единиц техники, включая подразделения из других регионов.

"Ситуация в городе уже стабилизировалась. Должны как можно быстрее поддержать семьи, которые пострадали. Спасибо всем, кто работает в эти дни в сверхсложных условиях", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе завершили поиск людей после стихии. Также мы писали, что из-за непогоды и обстрелов тысячи жителей Одесской области были без света.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации