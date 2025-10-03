Одесса после стихии - восстановление домов и сетей

Мужчины откачивают воду из здания после потопа. Фото: Новини.LIVE

Одесса постепенно оправляется от непогоды, оставившей после себя сотни затопленных домов. В городе круглосуточно работают спасатели и коммунальные службы, откачивают воду и ремонтируют сети. Комиссии уже начали обследование жилья для предоставления компенсаций. Ситуация стабилизируется, но впереди еще много работы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба.

Ситуация в городе

По состоянию на сегодня в Одессе зафиксировано почти 800 поврежденных домов — около 500 многоэтажек и 300 частных домов. Люди и в дальнейшем сообщают о разрушениях. На 38 локациях в частном секторе продолжаются работы по откачке воды. Уже вывезено 147 тонн мусора, разобрано 13 опасных конструкций.

Защитные сооружения также возвращают в готовность. Воду откачали из всех укрытий, сейчас они просушиваются. Часть города остается без света, но энергетики работают на месте. В то же время водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.

В городе и области открыто более 200 Пунктов несокрушимости, где люди могут подзарядить устройства и согреться. К ликвидации последствий привлечены почти 3 тысячи человек и более 660 единиц техники, включая подразделения из других регионов.

"Ситуация в городе уже стабилизировалась. Должны как можно быстрее поддержать семьи, которые пострадали. Спасибо всем, кто работает в эти дни в сверхсложных условиях", — отметил вице-премьер-министр по восстановлению.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе завершили поиск людей после стихии. Также мы писали, что из-за непогоды и обстрелов тысячи жителей Одесской области были без света.