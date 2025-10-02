Одесса после стихии - завершены поиски, продолжается восстановление

Спасатели помогают женщине во время непогоды. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одессе спасатели завершили поисковые работы после масштабного подтопления. Жертв стихии больше нет — погибших десять человек, спасены более 380. Сейчас специалисты сосредоточены на откачке воды и восстановлении инфраструктуры, чтобы город быстрее вернулся к нормальной жизни.

Об этом сообщили на канале Министерства внутренних дел Украины.

Реклама

Читайте также:

Спасательная операция

Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий непогоды в Одессе. Поисковые работы официально завершены, все заявки от жителей обработаны. Новые жертвы не обнаружены. Сейчас основное внимание спасателей сосредоточено на откачке воды и подготовке объектов к дальнейшему восстановлению. Уже полностью очищено более 60 объектов, еще около 30 остаются под контролем чрезвычайников.

Насосные помпы откачивают воду в паркинге. Фото: ГСЧС Одесской области

Наибольшие трудности возникают с подземными паркингами, где накопились огромные объемы воды. Для их очистки привлечено почти 130 мотопомп и дополнительные силы из других регионов. Только из паркингов откачали более 15 тысяч кубометров воды.

Спасатели едут по затопленной улице. Фото: ГСЧС Одесской области

Особое внимание уделяют защитным сооружениям. Из 42 затопленных укрытий в 40 уже восстановлен доступ, еще на двух продолжаются работы. Это позволяет быстро возвращать объекты гражданской защиты к использованию. В городе уже восстановлена значительная часть инфраструктуры, а работа продолжается непрерывно.

Затопленный паркинг в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в Одессе из-за непогоды до сих пор остаются перекрытыми часть дорог. Также мы писали, что комиссия расследует обстоятельства потопа в Одессе.