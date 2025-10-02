Одеса після стихії – завершені пошуки, триває відновлення

Рятувальники допомагають жінці під час негоди. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після масштабного підтоплення. Жертв стихії більше немає — загиблих десять людей, врятовано понад 380. Нині фахівці зосереджені на відкачуванні води та відновленні інфраструктури, щоб місто швидше повернулося до нормального життя.

Про це повідомили на каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Рятувальна операція

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків негоди в Одесі. Пошукові роботи офіційно завершені, усі заявки від мешканців опрацьовані. Нових жертв не виявлено. Нині основна увага рятувальників зосереджена на відкачуванні води та підготовці об’єктів до подальшого відновлення. Вже повністю очищено понад 60 об’єктів, ще близько 30 залишаються під контролем надзвичайників.

Насосні помпи відкачують воду у паркінгу. Фото: ДСНС Одещини

Найбільші труднощі виникають із підземними паркінгами, де накопичилися величезні обсяги води. Для їхнього очищення залучено майже 130 мотопомп та додаткові сили з інших регіонів. Лише з паркінгів відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.

Рятувальники їдуть затопленою вулицею. Фото: ДСНС Одещини

Особливу увагу приділяють захисним спорудам. Із 42 затоплених укриттів до 40 вже відновлено доступ, ще на двох тривають роботи. Це дозволяє швидко повертати об’єкти цивільного захисту до використання. У місті вже відновлено значну частину інфраструктури, а робота триває безперервно.

Затоплений паркінг в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі через негоду й досі залишається перекритою частина доріг. Також ми писали, що комісія розслідує обставини потопу в Одесі.