Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Результати негоди в Одесі — пошук людей завершено

Результати негоди в Одесі — пошук людей завершено

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 12:12
Одеса після стихії – завершені пошуки, триває відновлення
Рятувальники допомагають жінці під час негоди. Фото: ДСНС Одещини

В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи після масштабного підтоплення. Жертв стихії більше немає — загиблих десять людей, врятовано понад 380. Нині фахівці зосереджені на відкачуванні води та відновленні інфраструктури, щоб місто швидше повернулося до нормального життя.

Про це повідомили на каналі Міністерства внутрішніх справ України.

Реклама
Читайте також:

Рятувальна операція

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію наслідків негоди в Одесі. Пошукові роботи офіційно завершені, усі заявки від мешканців опрацьовані. Нових жертв не виявлено. Нині основна увага рятувальників зосереджена на відкачуванні води та підготовці об’єктів до подальшого відновлення. Вже повністю очищено понад 60 об’єктів, ще близько 30 залишаються під контролем надзвичайників.

Ліквідація наслідків негоди в Одесі
Насосні помпи відкачують воду у паркінгу. Фото: ДСНС Одещини

Найбільші труднощі виникають із підземними паркінгами, де накопичилися величезні обсяги води. Для їхнього очищення залучено майже 130 мотопомп та додаткові сили з інших регіонів. Лише з паркінгів відкачали понад 15 тисяч кубометрів води.

Ліквідація наслідків негоди в Одесі
Рятувальники їдуть затопленою вулицею. Фото: ДСНС Одещини

Особливу увагу приділяють захисним спорудам. Із 42 затоплених укриттів до 40 вже відновлено доступ, ще на двох тривають роботи. Це дозволяє швидко повертати об’єкти цивільного захисту до використання. У місті вже відновлено значну частину інфраструктури, а робота триває безперервно.

Ліквідація наслідків негоди в Одесі
Затоплений паркінг в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі через негоду й досі залишається перекритою частина доріг. Також ми писали, що комісія розслідує обставини потопу в Одесі.

Одеса негода Одеська область Новини Одеси затоплення потоп
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації