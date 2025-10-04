Видео
В Одессе начало затапливать улицы — где лучше объехать

Дата публикации 4 октября 2025 12:53
Подтопление улиц Одессы после ливня после ливня
Коммунальщики устраняют последствия непогоды. Фото: ЖКС Одессы

Сегодня, 4 октября, в Одессе снова бушует непогода. С самого утра идет дождь. На большинстве участков движение транспорта сохранено, но водителям следует быть внимательными. Коммунальные службы работают над откачкой воды и очисткой дождеприемников.

Об этом сообщили в пресс-службе жилищно-коммунального сервиса.

Читайте также:

Последствия непогоды

По состоянию на 12:00 в Одессе подтоплены несколько улиц. Вода собралась на Марсельской, Приморской, в Ярмарочном и Солонцеватом переулках, а также на улицах Сергея Яхненко, 28-й бригады, Бувалкина, Канатной и на дороге в аэропорт. На всех этих участках проезд сохранен, однако часть полос движения залита водой.

Коммунальные службы начали работы по очистке дождеприемников и рукавов для отвода воды. К ликвидации последствий непогоды привлечено 225 работников и 42 единицы техники. Городские власти призывают водителей быть осторожными и по возможности выбирать объездные пути, а пешеходов — избегать подтопленных участков.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе из-за непогоды 30 сентября, погибли девять человек, еще двое — по другим причинам. Также мы писали о том, кто из одесситов может получить компенсацию после потопа.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
