Одесса подсчитала убытки и оказывает помощь после непогоды

Городские власти выделяют финансовую помощь семьям погибших и пострадавшим в Одессе от наводнения 30 сентября. В результате непогоды погибли 9 человек, среди них ребенок. Смерть еще двух не связывают с потопом.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

Последствия непогоды

Мэр города подписал распоряжение о финансовой поддержке семьям погибших - по 100 тысяч гривен. В отношении двух человек, тела которых обнаружены, ведется следствие — по предварительным данным, смерть наступила по другим причинам.

Повреждены 868 домов: 286 частных и 582 многоэтажки с 723 пострадавшими квартирами. Обследован уже 701 дом (75% от общего количества). Откачка воды требуется еще в 30 домах, а газовые котлы требуют замены в 70 домах.

Предварительные затраты на восстановление превышают 130 миллионов гривен. Жителям пострадавших домов доступна материальная помощь: до 87,5 тыс. грн для квартир и до 190 тыс. грн для частных домов. Без электричества остаются 220 потребителей, из которых 203 квартиры.

Работа инфраструктуры

Транспорт преимущественно работает, кроме трамвая №20 из-за повреждения рельсов. Трамваи №1 и №7 курсируют по измененным маршрутам. Восемь школ перешли на дистанционное обучение, два детских сада временно не работают. Медицинские учреждения работают в штатном режиме.

Открыто 160 пунктов несокрушимости, которые посетили уже 270 человек. Коммунальные службы убирают ветки и деревья, сушат подвалы и цокольные помещения, восстанавливают дороги. На работу задействовано более 800 человек и 78 единиц техники. По оценкам, ликвидация последствий частного сектора продлится еще две недели.

