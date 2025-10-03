Відео
Головна Одеса В Одесі через негоду загинули 9 осіб, ще двоє — з інших причин

В Одесі через негоду загинули 9 осіб, ще двоє — з інших причин

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 14:23
Одеса підрахувала збитки та надає допомогу після негоди
Наслідки потопу на одній із вулиць Одеси. Фото: Геннадій Труханов

Міська влада виділяє фінансову допомогу родинам загиблих та постраждалим в Одесі від повені 30 вересня. Внаслідок негоди загинули 9 осіб, серед них дитина. Смерть ще двох не пов'язують з потопом.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Наслідки негоди

Мер міста підписав розпорядження про фінансову підтримку родинам загиблих — по 100 тисяч гривень. Щодо двох осіб, тіла яких виявлено, триває слідство — за попередніми даними, смерть настала з інших причин.

Пошкоджено 868 будинків: 286 приватних та 582 багатоповерхівки з 723 постраждалими квартирами. Обстежено вже 701 будинок (75% від загальної кількості). Відкачування води потрібне ще у 30 будинках, а газові котли потребують заміни в 70 оселях.

Попередні витрати на відновлення перевищують 130 мільйонів гривень. Жителям постраждалих будинків доступна матеріальна допомога: до 87,5 тис. грн для квартир та до 190 тис. грн для приватних будинків. Без електрики залишаються 220 споживачів, з яких 203 квартири.

Робота інфраструктури

Транспорт переважно працює, окрім трамвая №20 через пошкодження рейок. Трамваї №1 та №7 курсують за зміненими маршрутами. Вісім шкіл перейшли на дистанційне навчання, два дитячі садки тимчасово не працюють. Медичні заклади працюють у штатному режимі.

Відкрито 160 пунктів незламності, які відвідали вже 270 осіб. Комунальні служби прибирають гілки та дерева, сушать підвали та цокольні приміщення, відновлюють дороги. На роботу задіяно понад 800 осіб та 78 одиниць техніки. За оцінками, ліквідація наслідків приватного сектору триватиме ще два тижні.

Нагадаємо, ми писали, що комісія розслідує обставини потопу в Одесі. Також ми повідомляли, що Кулеба назвав кількість пошкоджень внаслідок негоди.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
