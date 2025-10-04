Відео
Україна
В Одесі почало затоплювати вулиці — де краще об'їхати

В Одесі почало затоплювати вулиці — де краще об'їхати

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 12:53
Підтоплення вулиць Одеси після зливи
Комунальники усувають наслідки негоди. Фото: ЖКС Одеси

Сьогодні, 4 жовтня, в Одесі знову вирує негода. Від самого ранку дощить. На більшості ділянок рух транспорту збережено, але водіям слід бути уважними. Комунальні служби працюють над відкачуванням води та очищенням дощоприймачів.

Про це повідомили в пресслужбі житлово-комунального сервісу.

Читайте також:

Наслідки негоди

Станом на 12:00 в Одесі підтоплено кілька вулиць. Вода зібралася на Марсельській, Приморській, в Ярмарковому та Солонцеватому провулках, а також на вулицях Сергія Яхненка, 28-ї бригади, Бувалкіна, Канатній та на дорозі в аеропорт. На всіх цих ділянках проїзд збережено, однак частина смуг руху залита водою.

Комунальні служби розпочали роботи з очищення дощоприймачів і рукавів для відведення води. До ліквідації наслідків негоди залучено 225 працівників і 42 одиниці техніки. Міська влада закликає водіїв бути обережними й за можливості обирати об’їзні шляхи, а пішоходів — уникати підтоплених ділянок.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі через негоду 30 вересня, загинули дев'ять осіб, ще двоє — з інших причин. Також ми писали про те, хто з одеситів може отримати компенсацію після потопу.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
