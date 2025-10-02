Видео
Видео

В Одессе движение по Пересыпи восстановлено — как именно

В Одессе движение по Пересыпи восстановлено — как именно

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 13:57
Пробки и перекрытия на дорогах Одессы после непогоды
Полицейский регулирует движение транспорта. Фото: Патрульная полиция Одесской области

По состоянию на 2 октября, в Одессе некоторые улицы остаются перекрытыми из-за последствий непогоды. Частично восстановлено движение на улице Атамана Головатого в объезд. Водителей призывают выбирать безопасные маршруты и быть внимательными на дорогах.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Читайте также:

Восстановление движения

На улице Атамана Головатого участок от Солонцеватого переулка до ул. Кравцова перекрыт для транспорта. Движение на Ширяевском переулке затруднено, вода постепенно сходит, поэтому водителям советуют осторожность. В то же время на улице Черноморского Казачества движение осуществляется в обоих направлениях без ограничений.

Службы города продолжают работу по ликвидации последствий непогоды и восстановлению нормального движения на дорогах. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и следить за изменениями.

Ситуация в городе

Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что последствия непогоды в Одессе уже ликвидируют, продолжается восстановительная операция. Больше всего пострадали Киевский район и районные пригороды, где уровень воды местами превышал пять метров. Спасательные и коммунальные службы работают над откачкой воды из подземных паркингов.

"Последствия непогоды уже ликвидируют, продолжается восстановление электро- и газоснабжения", — добавил глава ОГА.

По словам Кипера, на горячую линию города поступило около 500 сообщений о повреждении имущества, большинство — в частном секторе. Сейчас работы продолжаются, службы систематизируют заявки и оказывают помощь жителям, чтобы обеспечить безопасное движение и восстановить инфраструктуру.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе завершили поиск людей, которые пропали во время непогоды. Также мы писали, что в Одесской области тысячи абонентов остались без света.

