Пробки и перекрытия на дорогах Одессы после непогоды

В Одессе движение по Пересыпи восстановлено — как именно
По состоянию на 2 октября, в Одессе некоторые улицы остаются перекрытыми из-за последствий непогоды. Частично восстановлено движение на улице Атамана Головатого в объезд. Водителей призывают выбирать безопасные маршруты и быть внимательными на дорогах.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Восстановление движения
На улице Атамана Головатого участок от Солонцеватого переулка до ул. Кравцова перекрыт для транспорта. Движение на Ширяевском переулке затруднено, вода постепенно сходит, поэтому водителям советуют осторожность. В то же время на улице Черноморского Казачества движение осуществляется в обоих направлениях без ограничений.
Службы города продолжают работу по ликвидации последствий непогоды и восстановлению нормального движения на дорогах. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и следить за изменениями.
Ситуация в городе
Глава Одесской ОГА Олег Кипер отметил, что последствия непогоды в Одессе уже ликвидируют, продолжается восстановительная операция. Больше всего пострадали Киевский район и районные пригороды, где уровень воды местами превышал пять метров. Спасательные и коммунальные службы работают над откачкой воды из подземных паркингов.
"Последствия непогоды уже ликвидируют, продолжается восстановление электро- и газоснабжения", — добавил глава ОГА.
По словам Кипера, на горячую линию города поступило около 500 сообщений о повреждении имущества, большинство — в частном секторе. Сейчас работы продолжаются, службы систематизируют заявки и оказывают помощь жителям, чтобы обеспечить безопасное движение и восстановить инфраструктуру.
