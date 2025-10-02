Пробки та перекриття на дорогах Одеси після негоди

Поліцейський регулює рух транспорту. Фото: Патрульна поліція Одещини

Станом на 2 жовтня в Одесі деякі вулиці залишаються перекритими через наслідки негоди. Частково відновлено рух на вулиці Отамана Головатого в об’їзд. Водіїв закликають обирати безпечні маршрути та бути уважними на дорогах.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Відновлення руху

На вулиці Отамана Головатого ділянка від Солонцюватого провулку до вул. Кравцова перекрита для транспорту. Рух на Ширяєвському провулку ускладнений, вода поступово сходить, тому водіям радять бути обережними. Водночас на вулиці Чорноморського Козацтва рух здійснюється в обох напрямках без обмежень.

Служби міста продовжують роботу з ліквідації наслідків негоди та відновлення нормального руху на дорогах. Водіїв закликають бути уважними на дорогах та стежити за змінами.

Ситуація в місті

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що наслідки негоди в Одесі вже ліквідовують, триває відновлювальна операція. Найбільше постраждали Київський район та районні передмістя, де рівень води місцями перевищував п’ять метрів. Рятувальні та комунальні служби працюють над відкачуванням води з підземних паркінгів.

"Наслідки негоди вже ліквідовують, триває відновлення електро- та газопостачання", — додав очільник ОВА.

За словами Кіпера, на гарячу лінію міста надійшло близько 500 повідомлень про пошкодження майна, більшість — у приватному секторі. Наразі роботи тривають, служби систематизують заявки та надають допомогу мешканцям, щоб забезпечити безпечний рух і відновити інфраструктуру.

