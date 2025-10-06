Балківська в Одесі тоне через забиті колектори

Чоловіки йдуть колектором в Одесі. Фото: скриншот з відео

Вулиця Балківська в Одесі щоразу після сильного дощу перетворюється на ріку. Проблема полягає у колекторі, який мав би відводити воду, але значна його частина забита сміттям та мулом. Допоміжні труби, які повинні скидати воду з дороги, практично не працюють.

Відео з колектору показали у соцмережах.

Реклама

Читайте також:

@eugenelata 30 вересня 2025 року сталася трагедія, яка забрала життя мінімум 10 людей. Багато машин та майна було знищено. Одеська влада сказала, що все під контролем і проблема лише в аномально великій кількості дощу, яка випала за день. Проте ми вирішили спуститися в колектор під вулицею Балківською, місцем, яке не витримує жодних дощів, щоб перевірити стан колекторів, які мають відводити дощові води. У нас не вийде все звалювати на дощ. Клімат змінюється і нам доведеться адаптуватися до нових умов. Таких трагедій буде ставати більше, якщо міська влада і всі ми не почнемо працювати над адаптацією наших міст до аномальних дощів та снігу. Прошу максимально поширити це відео. Реклама ♬ оригінальний звук - Eugene Lata

Забиті сміттям

Під вулицею Балківською проходять два основні колектори та кілька допоміжних відгалужень. Головні труби ще залишаються відносно чистими, проте дрібні канали, які мали б швидко відводити дощову воду, повністю забиті. Всередині колектора видно цілі завали сміття, мул та бруд, які унеможливлюють нормальний стік.

"Основні труби ще більш-менш чисті, але допоміжні відводи, які мали скидати воду з дороги, забиті намертво. Це і є однією з головних причин, чому Балківська тоне після кожного дощу", — пояснюють автор відео.

Реклама

Через це вся зливова система працює лише частково, і під час зливи потоки води не знаходять виходу, а залишаються на поверхні дороги. Додаткову небезпеку створює ще й те, що колектори накопичують відходи та мають різкі запахи, що робить їх потенційно небезпечними для міста.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як Одеса оговтувалася від зливи. А також Новини.LIVE показували, який вигляд мало місто під час негоди.