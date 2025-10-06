Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На улицу лучше не выходить — в Одессе завтра будет штормить

На улицу лучше не выходить — в Одессе завтра будет штормить

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:35
Ухудшение погоды в Одессе: сильный дождь и ветер до 14 м/с
Женщина идет с зонтиком в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 7 октября, жителей Одессы и области предупреждают о значительном ухудшении погодных условий, которое ожидается с ночи. Прогнозируется значительный дождь и усиление ветра до опасных значений. Жителей призывают к максимальной осторожности и просят без крайней необходимости не покидать помещений.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Непогода в Одессе

По прогнозу синоптиков, погода в регионе будет облачной. Основной удар непогоды придется на ночное время. По Одессе и Одесской области ожидается значительный дождь. Ветер северо-восточный, скорость 9-14 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...13 °C, днем поднимется до +15...17 °C. Из-за интенсивных осадков не исключаются локальные подтопления отдельных участков.

Реклама

Рекомендации и меры безопасности

В период непогоды спасатели и местные власти настоятельно рекомендуют соблюдать основные правила безопасности:

  • Опасно пользоваться неисправными электроприборами, особенно в условиях повышенной влажности.
  • Не оставляйте транспортные средства под старыми деревьями или вблизи линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их падение.
  • Водителей призывают неукоснительно соблюдать безопасную скорость, большую дистанцию и по возможности избегать поездок на личном транспорте без необходимости.

Напомним, мы писали, что в Непале прошел мощный ливень, погибли 47 человек. Также мы сообщали, что одесситы обратились к президенту, чтобы тот решил проблемы с ливневками.

Одесса непогода Одесская область Новости Одессы дождь Шторм-Одесса
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации