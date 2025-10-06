Ухудшение погоды в Одессе: сильный дождь и ветер до 14 м/с

Женщина идет с зонтиком в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 7 октября, жителей Одессы и области предупреждают о значительном ухудшении погодных условий, которое ожидается с ночи. Прогнозируется значительный дождь и усиление ветра до опасных значений. Жителей призывают к максимальной осторожности и просят без крайней необходимости не покидать помещений.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Одесской области.

Непогода в Одессе

По прогнозу синоптиков, погода в регионе будет облачной. Основной удар непогоды придется на ночное время. По Одессе и Одесской области ожидается значительный дождь. Ветер северо-восточный, скорость 9-14 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +11...13 °C, днем поднимется до +15...17 °C. Из-за интенсивных осадков не исключаются локальные подтопления отдельных участков.

Рекомендации и меры безопасности

В период непогоды спасатели и местные власти настоятельно рекомендуют соблюдать основные правила безопасности:

Опасно пользоваться неисправными электроприборами, особенно в условиях повышенной влажности.

Не оставляйте транспортные средства под старыми деревьями или вблизи линий электропередач, поскольку порывы ветра могут вызвать их падение.

Водителей призывают неукоснительно соблюдать безопасную скорость, большую дистанцию и по возможности избегать поездок на личном транспорте без необходимости.

