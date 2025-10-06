Погіршення погоди в Одесі: сильний дощ і вітер до 14 м/с

На вулицю краще не виходити — в Одесі завтра штормитиме
Завтра, 7 жовтня, жителів Одеси та області попереджають про значне погіршення погодних умов, яке очікується з ночі. Прогнозується значний дощ та посилення вітру до небезпечних значень. Мешканців закликають до максимальної обережності та просять без нагальної потреби не покидати приміщень.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Одещини.
Негода в Одесі
За прогнозом синоптиків, погода в регіоні буде хмарною. Основний удар негоди припаде на нічний час. По Одесі та Одеській області очікується значний дощ. Вітер північно-східний, швидкість 9-14 м/с, з поривами до 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...13 °C, вдень підніметься до +15...17 °C. Через інтенсивні опади не виключаються локальні підтоплення окремих ділянок.
Рекомендації та заходи безпеки
У період негоди рятувальники та місцева влада наполегливо рекомендують дотримуватися основних правил безпеки:
- Небезпечно користуватися несправними електроприладами, особливо в умовах підвищеної вологості.
- Не залишайте транспортні засоби під старими деревами чи поблизу ліній електропередач, оскільки пориви вітру можуть спричинити їхнє падіння.
- Водіїв закликають неухильно дотримуватися безпечної швидкості, великої дистанції та по можливості уникати поїздок на особистому транспорті без нагальної потреби.
