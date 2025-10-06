Погіршення погоди в Одесі: сильний дощ і вітер до 14 м/с

Жінка йде з парасолькою у центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 7 жовтня, жителів Одеси та області попереджають про значне погіршення погодних умов, яке очікується з ночі. Прогнозується значний дощ та посилення вітру до небезпечних значень. Мешканців закликають до максимальної обережності та просять без нагальної потреби не покидати приміщень.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Одещини.

Негода в Одесі

За прогнозом синоптиків, погода в регіоні буде хмарною. Основний удар негоди припаде на нічний час. По Одесі та Одеській області очікується значний дощ. Вітер північно-східний, швидкість 9-14 м/с, з поривами до 17 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...13 °C, вдень підніметься до +15...17 °C. Через інтенсивні опади не виключаються локальні підтоплення окремих ділянок.

Рекомендації та заходи безпеки

У період негоди рятувальники та місцева влада наполегливо рекомендують дотримуватися основних правил безпеки:

Небезпечно користуватися несправними електроприладами, особливо в умовах підвищеної вологості.

Не залишайте транспортні засоби під старими деревами чи поблизу ліній електропередач, оскільки пориви вітру можуть спричинити їхнє падіння.

Водіїв закликають неухильно дотримуватися безпечної швидкості, великої дистанції та по можливості уникати поїздок на особистому транспорті без нагальної потреби.

