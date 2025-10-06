Відео
Україна
Головна Одеса Вирішити проблему з ливнівками — одесити звернулися до президента

Вирішити проблему з ливнівками — одесити звернулися до президента

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 16:55
Петиція про капремонт ливневої мережі Одеси
Потоп під час дощу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після нищівної зливи, яка забрала життя людей, одесити звернулися до президента, щоб той вплинув на капремонт ливневої каналізації. Мешканці кажуть, що система давно не витримує навантажень і щороку спричиняє підтоплення вулиць, під’їздів і підвалів.

Петиція з'явилася на сайте президента України Володимира Зеленського.

Читайте також:

Вимоги петиції

Під петицією, в якій закликають президента втрутитися і взяти під власний контроль ситуацію з ливневими каналізаціями вже підписалися 502 людини. Однак для передачі на розгляд глави держави потрібно не менше 25 тисяч голосів. Щоб зібрати необхідну кількість голосів залишилося 89 днів.

В тексті наголошують, що проблему ливневої каналізації в Одесі роками "лікували" точковими заходами, але це не дає ефекту. Через зношену мережу після кожної сильнішої зливи підтоплює вулиці, двори, підвали будинків, пошкоджується транспорт і інфраструктура. Останній сильний дощ 30 вересня спричинив масштабні підтоплення — за офіційними даними загинули 10 людей, серед них дитина, ще троє отримали травми.

У документі пропонують виконати три кроки:

  • ініціювати розробку й фінансування державної або регіональної програми капремонту дренажної мережі Одеси;
  • забезпечити постійний технічний контроль і очищення мережі;
  • залучити додаткові ресурси, включно з державними, обласними та міжнародними грантами.

"Вчасне вирішення цього питання дозволить суттєво знизити ризики підтоплень, зберегти здоров’я та майно громадян, а також покращити екологічну та санітарну ситуацію в Одесі", — йдеться в петиції.

Нагадаємо, ми писали, що петиція про створення військової адміністрації в Одесі набрала необхідну кількість підписів. Також ми писали, що в Одесі можуть створити метро — містяни створили петицію.

Одеса негода Одеська область петиція Новини Одеси президент
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
