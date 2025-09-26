Відео
Україна
Військова адміністрація в Одесі — петиція на сайті президента

Військова адміністрація в Одесі — петиція на сайті президента

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:12
Петиція про військову адміністрацію в Одесі набирає підтримку
Міська рада в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Жителі Одеси створили петицію із закликом створити у Одесі військову адміністрацію. Автор вважає, що місцева влада не виконує свої обов’язки та створює ризики для роботи міста. Схожу позицію озвучили й учасники віча під час акції біля мерії в суботу.

Петицію опублікували на сайті президента України 24 вересня.

Читайте також:

Військова адміністрація

Ініціатор петиції наголошує, що президент має право створювати військові адміністрації у регіонах, де місцева влада не справляється або існує загроза її діяльності.

"Просимо Вас, шановний пане Президенте, скористатися наданими Вам Конституцією та законами України повноваженнями і розглянути питання про утворення Одеської міської військової адміністрації для забезпечення безперервного та ефективного функціонування органів влади у місті Одеса в умовах воєнного стану", — йдеться в петиції.

Заклик до такого рішення пролунали й раніше. У суботу, 20 вересня, під час віча в Одесі громадські активісти та містяни також звернулися до президента Володимира Зеленського. Вони заявили, що чинний мер, на їхню думку, має проросійські погляди, зневажає військових та є учасником корупційних схеми в ЖКГ, які підривають мобілізаційні заходи. Учасники віча вважають, що створення військової адміністрації необхідне для захисту національної безпеки та ефективного управління містом.

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі створили петицію, щоб збудувати метро в місті. Також ми повідомляли, що одесити вимагають прибрати пам'ятник "Якір-серце".

Одеса Одеська область міська рада петиція Новини Одеси влада
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
