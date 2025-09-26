Видео
Україна
Видео

Военная администрация в Одессе — петиция на сайте президента

Военная администрация в Одессе — петиция на сайте президента

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 15:12
Петиция о военной администрации в Одессе набирает поддержку
Городской совет в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жители Одессы создали петицию с призывом создать в Одессе военную администрацию. Автор считает, что местные власти не выполняют свои обязанности и создают риски для работы города. Похожую позицию озвучили и участники вече во время акции возле мэрии в субботу.

Петицию опубликовали на сайте президента Украины 24 сентября.

Военная администрация

Инициатор петиции отмечает, что президент имеет право создавать военные администрации в регионах, где местная власть не справляется или существует угроза ее деятельности.

"Просим Вас, уважаемый господин Президент, воспользоваться предоставленными Вам Конституцией и законами Украины полномочиями и рассмотреть вопрос о создании Одесской городской военной администрации для обеспечения непрерывного и эффективного функционирования органов власти в городе Одесса в условиях военного положения", — говорится в петиции.

Призыв к такому решению прозвучали и ранее. В субботу, 20 сентября, во время вече в Одессе общественные активисты и горожане также обратились к президенту Владимиру Зеленскому. Они заявили, что действующий мэр, по их мнению, имеет пророссийские взгляды, презирает военных и является участником коррупционных схем в ЖКХ, которые подрывают мобилизационные мероприятия. Участники вече считают, что создание военной администрации необходимо для защиты национальной безопасности и эффективного управления городом.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
