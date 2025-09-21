Видео
Главная Одесса В Одессе требуют снести памятник "Якорь-сердце" — почему

В Одессе требуют снести памятник "Якорь-сердце" — почему

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 13:30
Петиция о демонтаже памятника "Якорь-сердце" в Одессе
Памятник "Якорь-сердце" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе требуют демонтировать памятник "Якорь-сердце". Его автор — российский дизайнер Артемий Лебедев, который открыто поддерживает войну против Украины. Автор обращения считает, что оставлять такой символ в городе во время войны - унижение для защитников и памяти погибших.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Одесского городского совета на платформе "Социально активный гражданин".

Читайте также:
В Одесі вимагають знести пам'ятник "Якір-серце" — чому - фото 1
Петиция о сносе памятника. Фото: скриншот с omr.gov.ua

Петиция о сносе памятника в Одессе

Ее подала одесситка Дарья Карпова, отметив, что символ, созданный гражданином страны-агрессора, не имеет права оставаться в публичном пространстве во время войны.

В обращении отмечается, что автор памятника Артемий Лебедев публично и неоднократно оправдывал российскую агрессию против Украины, поддерживал оккупацию украинских территорий и пренебрежительно высказывался о нашем государстве.

"В условиях войны с Россией сохранение в публичном пространстве города символа, созданного пропагандистом страны-террориста, — это пренебрежение к памяти погибших, к военным, которые защищают Одессу, и ко всем жителям, которые пережили оккупационные угрозы", — говорится в петиции.

Автор призвала Одесский городской совет принять решение о демонтаже, подчеркнув, что город должен избавляться от всех маркеров, связанных с российским влиянием.

Куда девать демонтированный памятник

Автор петиции предлагает провести официальный демонтаж памятника "Якорь-сердце" и передать его в музей как пример символа, который был изъят в процессе деколонизации. Кроме этого она призывает объявить открытый конкурс на новый символ Одессы, разработанный украинским художником, который будет отражать дух и достоинство города.

Напомним, в Одессе две улицы получат имена погибших военных, а парк на Фонтанской может стать парком Леси Украинки. Также мы писали, что на 16-й станции Большого Фонтана планируют перекрывать дорогу шлагбаумом по выходным.

Одесса снос Одесская область памятник петиция Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
