Петиция о демонтаже памятника "Якорь-сердце" в Одессе

Памятник "Якорь-сердце" в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе требуют демонтировать памятник "Якорь-сердце". Его автор — российский дизайнер Артемий Лебедев, который открыто поддерживает войну против Украины. Автор обращения считает, что оставлять такой символ в городе во время войны - унижение для защитников и памяти погибших.

Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Одесского городского совета на платформе "Социально активный гражданин".

Петиция о сносе памятника. Фото: скриншот с omr.gov.ua

Петиция о сносе памятника в Одессе

Ее подала одесситка Дарья Карпова, отметив, что символ, созданный гражданином страны-агрессора, не имеет права оставаться в публичном пространстве во время войны.

В обращении отмечается, что автор памятника Артемий Лебедев публично и неоднократно оправдывал российскую агрессию против Украины, поддерживал оккупацию украинских территорий и пренебрежительно высказывался о нашем государстве.

"В условиях войны с Россией сохранение в публичном пространстве города символа, созданного пропагандистом страны-террориста, — это пренебрежение к памяти погибших, к военным, которые защищают Одессу, и ко всем жителям, которые пережили оккупационные угрозы", — говорится в петиции.

Автор призвала Одесский городской совет принять решение о демонтаже, подчеркнув, что город должен избавляться от всех маркеров, связанных с российским влиянием.

Куда девать демонтированный памятник

Автор петиции предлагает провести официальный демонтаж памятника "Якорь-сердце" и передать его в музей как пример символа, который был изъят в процессе деколонизации. Кроме этого она призывает объявить открытый конкурс на новый символ Одессы, разработанный украинским художником, который будет отражать дух и достоинство города.

