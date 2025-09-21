Петиция о демонтаже памятника "Якорь-сердце" в Одессе

В Одессе требуют снести памятник "Якорь-сердце" — почему
В Одессе требуют демонтировать памятник "Якорь-сердце". Его автор — российский дизайнер Артемий Лебедев, который открыто поддерживает войну против Украины. Автор обращения считает, что оставлять такой символ в городе во время войны - унижение для защитников и памяти погибших.
Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Одесского городского совета на платформе "Социально активный гражданин".
Петиция о сносе памятника в Одессе
Ее подала одесситка Дарья Карпова, отметив, что символ, созданный гражданином страны-агрессора, не имеет права оставаться в публичном пространстве во время войны.
В обращении отмечается, что автор памятника Артемий Лебедев публично и неоднократно оправдывал российскую агрессию против Украины, поддерживал оккупацию украинских территорий и пренебрежительно высказывался о нашем государстве.
"В условиях войны с Россией сохранение в публичном пространстве города символа, созданного пропагандистом страны-террориста, — это пренебрежение к памяти погибших, к военным, которые защищают Одессу, и ко всем жителям, которые пережили оккупационные угрозы", — говорится в петиции.
Автор призвала Одесский городской совет принять решение о демонтаже, подчеркнув, что город должен избавляться от всех маркеров, связанных с российским влиянием.
Куда девать демонтированный памятник
Автор петиции предлагает провести официальный демонтаж памятника "Якорь-сердце" и передать его в музей как пример символа, который был изъят в процессе деколонизации. Кроме этого она призывает объявить открытый конкурс на новый символ Одессы, разработанный украинским художником, который будет отражать дух и достоинство города.
Напомним, в Одессе две улицы получат имена погибших военных, а парк на Фонтанской может стать парком Леси Украинки. Также мы писали, что на 16-й станции Большого Фонтана планируют перекрывать дорогу шлагбаумом по выходным.
Читайте Новини.LIVE!