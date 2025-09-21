Петиція про демонтаж пам’ятника "Якір-серце" в Одесі

Пам'ятник "Якір-серце" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі вимагають демонтувати пам’ятник "Якір-серце". Його автор — російський дизайнер Артемій Лебедєв, який відкрито підтримує війну проти України. Авторка звернення вважає, що залишати такий символ у місті під час війни — приниження для захисників і пам’яті загиблих.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Одеської міської ради на платформі "Соціально активний громадянин".

Петиція про знесення пам'ятника. Фото: скриншот з omr.gov.ua

Петиція про знесення пам'ятника в Одесі

Її подала одеситка Дар’я Карпова, наголосивши, що символ, створений громадянином країни-агресора, не має права залишатися у публічному просторі під час війни.

У зверненні зазначається, що автор пам’ятника Артемій Лебедєв публічно й неодноразово виправдовував російську агресію проти України, підтримував окупацію українських територій та зневажливо висловлювався про нашу державу.

"В умовах війни з Росією збереження у публічному просторі міста символу, створеного пропагандистом країни-терориста, — це зневага до пам’яті загиблих, до військових, які захищають Одесу, і до всіх мешканців, які пережили окупаційні загрози", — йдеться у петиції.

Авторка закликала Одеську міську раду ухвалити рішення про демонтаж, наголосивши, що місто має позбавлятися від усіх маркерів, пов’язаних із російським впливом.

Куди подіти демонтований пам'ятник

Авторка петиції пропонує провести офіційний демонтаж пам’ятника "Якір-серце" та передати його до музею як приклад символу, що був вилучений у процесі деколонізації. Окрім цього вона закликає оголосити відкритий конкурс на новий символ Одеси, розроблений українським митцем, який відображатиме дух і гідність міста.

