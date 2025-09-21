Затори на 16-й станції Фонтану — ідея зі шлагбаумом

Проїзд на 16 станції Фонтану перекриють. Фото: скриншот з google/maps

На 16-й станції Великого Фонтану знову заговорили про транспортний колапс. У літній сезон Золотий Берег перетворюється на пастку з автівок, де ні проїхати, ні припаркуватися. Чиновники та депутати приїхали на місце й висунули несподівану ідею — перекривати дорогу шлагбаумом у вихідні.

Про це у своїх соцмережах розповіла депутатка одеської міської ради Анастасія Большедворова.

Проїзд на пляж "Золотий Берег"

Щоліта район Золотого Берега стає випробуванням для водіїв та пішоходів. Машини паркуються де тільки можна, узбіччя забиті, а дорога перетворюється на справжню гірську стежку. Розв'язати проблему паркування за допомогою одностороннього руху, за словами депутатки, запропонувала одна із громадських організацій.

"Одна з громадських організацій запропонувала рішення, як це начебто можна виправити. Ідею зробити тут односторонній заїзд і виїзд. Зовсім по інших вулицям. Але от ми зібралися тут і розуміємо, що, в принципі, це не сильно врятує ситуацію", — зазначила Анастасія Большедворова.

Проблему проїзду хочуть вирішити шлагбаумом

Окрема тема, за її словами, хаотична забудова. Нові будинки впритул підходять до дороги, балкони звисають майже над газовими трубами. Врешті одна з ідей, яка прозвучала — поставити шлагбаум.

"Яка тут ідея? Поставити шлагбаум, перекрити дорогу на п'ятницю, суботу, неділю і зробити тут на 16 Фонтана пішохідну зону", — додала депутатка.

