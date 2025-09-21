Відео
Головна Одеса В Одесі на 16-й станції Фонтану перекриють дорогу шлагбаумом

В Одесі на 16-й станції Фонтану перекриють дорогу шлагбаумом

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 12:20
Затори на 16-й станції Фонтану — ідея зі шлагбаумом
Проїзд на 16 станції Фонтану перекриють. Фото: скриншот з google/maps

На 16-й станції Великого Фонтану знову заговорили про транспортний колапс. У літній сезон Золотий Берег перетворюється на пастку з автівок, де ні проїхати, ні припаркуватися. Чиновники та депутати приїхали на місце й висунули несподівану ідею — перекривати дорогу шлагбаумом у вихідні.

Про це у своїх соцмережах розповіла депутатка одеської міської ради Анастасія Большедворова.

@bigyardovna

Хто знає, яка жесть відбувається з паркуванням на 16-й фонтана, той одесит) Сьогодні провели нараду тут, приміряли запропоновану ідею від @spilnameta. Мова про те, щоб зробити тут односторонній рух. Дякую за ініціативу🙌 Але на місці ми такі трешаки віднайшли. То вплотну до дороги газові труби. То наглешьбудівництва, які вкрали частину проїзду. По-одеські, красиво. Як вам загалом паркуватися в Одесі? Де болить найбільше? #бодепутат #одеса #україна #дорога #фонтан #україна🇺🇦

♬ оригінальний звук - Анастасія Большедворова

Проїзд на пляж "Золотий Берег"

Щоліта район Золотого Берега стає випробуванням для водіїв та пішоходів. Машини паркуються де тільки можна, узбіччя забиті, а дорога перетворюється на справжню гірську стежку. Розв'язати проблему паркування за допомогою одностороннього руху, за словами депутатки, запропонувала одна із громадських організацій. 

"Одна з громадських організацій запропонувала рішення, як це начебто можна виправити. Ідею зробити тут односторонній заїзд і виїзд. Зовсім по інших вулицям. Але от ми зібралися тут і розуміємо, що, в принципі, це не сильно врятує ситуацію", — зазначила Анастасія Большедворова.

Проблему проїзду хочуть вирішити шлагбаумом

Окрема тема, за її словами, хаотична забудова. Нові будинки впритул підходять до дороги, балкони звисають майже над газовими трубами.  Врешті одна з ідей, яка прозвучала — поставити шлагбаум. 

"Яка тут ідея? Поставити шлагбаум, перекрити дорогу на п'ятницю, суботу, неділю і зробити тут на 16 Фонтана пішохідну зону", — додала депутатка.

Нагадаємо, депутатка заявила, що бюрократія в Одесі не дозволяє розв'язувати проблеми Дерибасівської. Також ми писали, що в Одеській міськраді спалахнув скандал через об'єкт нерухомості на Балківській.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
